翹臀珍靠兩塊布遮胸　辣度破表引粉絲論戰「穿回正常衣服」

▲珍妮佛羅培茲穿Valentino設計的性感褲裝，靠兩塊緞面長布遮胸。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）結婚後，光彩耀人，除了愛情滋潤，她也認真維持規律生活與健康飲食，敢在鏡頭前大秀素顏教粉絲化妝，也勇於挑戰性感服裝展露傲人身材，近日她穿上義大利名牌Valentino咖啡色褲裝，只靠兩塊緞面長布遮胸，胸型全都露的大膽造型引起粉絲兩派論戰，不少網友建議她「穿回正常衣服」，挺她的粉絲則認為「這就是時尚好玩之處，她好美」。



▲珍妮佛羅培茲的火辣Valentino服裝，引起粉絲兩派論戰。（圖／翻攝jlo IG）

珍妮佛羅培茲引起爭議的火辣服裝，出自Valentino的設計，兩條咖啡色長布遮住重點部位，搭配帥氣寬褲與綴滿閃亮珠飾的長大衣，性感至極；就算包緊緊，她一樣也不吝惜展現完美曲線，選穿波蘭設計師品牌Magda Butrym 2024春夏緊身洋裝，藏不住S形曲線，而另一套倫敦設計師品牌David Koma開高衩禮服則秀出美腿，讓人難猜她的實際年齡54歲。



▲珍妮佛羅培茲換上倫敦設計師品牌David Koma開高衩禮服，照樣吸睛。（圖／翻攝jlo IG）

能擁有如此強大的氣場與自信，全靠珍妮佛羅培茲多年來的自律，她曾透露養身秘訣是遠離菸、酒與咖啡因，並攝取原型食物，搭配核心運動與睡滿8小時，才練就完美體態與膚況。她多次強調未開濾鏡，在鏡頭前素顏教粉絲使用她自創品牌JLO BEAUTY化妝，深具說服力。



▲珍妮佛羅培茲穿波蘭設計師品牌Magda Butrym 2024春夏洋裝，雖然包緊緊但盡顯傲人S形曲線。（圖／翻攝jlo IG）