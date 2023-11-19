兩款「神級蜜粉」限定包裝太美！奶茶色鏡面收集10種雪花讓人捨不得用

記者李薇／台北報導

蜜粉可以說是底妝非常重要的一步，透過細膩粉質最後的定妝，可以讓底妝更加持久完美，以下就盤點兩款近期厲害的蜜粉單品，不僅包裝美到不行，質地更是超級精緻。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球（奇幻珍獸限定版）

嬌蘭的蜜粉球一直都是象徵著品牌非常經典的明星商品，許久未更新，終於在2023年聖誕換上新包裝，以這次奇幻珍獸的主題為靈感，將陸龜鱗片層層堆疊描繪在粉盒上面，綠色與黑色的漸層運用金色描繪出頂級高貴的質感。

幻彩流星蜜粉球之所以一直穩居不敗地位，關鍵就在於它是透過多種顏色的粉體所混合出最適合修飾肌膚的狀態，一盒就有紫色、粉色、綠色、香檳金、珍珠白等色調，不管是任何膚色都可以使用，呈現出宛如覆上雪紡紗般的細膩膚質。

＃MAQuillAGE 雪花香氛魔法盒

日系品牌每年幾乎都會推出限定蜜粉，宛如精品般的質感，吸引不少美妝控收藏，正值MAQuillAGE的雪花香氛魔法盒邁入第10年，品牌將歷年的雪花設計通通結合在這一盤的包裝上，華麗奶茶色光澤散發隱隱光輝，展現出極致奢華的質感。

裡面蜜粉更是主打24H都可以使用，添加甘草酸衍生物、4MSK、多重保養精華，上妝同等保養，更是結合7種光澤以及7種珍珠打造雪花閃耀粉末，可以完美校正膚色，保養完之後使用也可以讓肌膚不黏膩，白天晚上都呵護肌膚。