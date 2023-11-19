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金馬60／滿島光、妻夫木聰來台灣！私下穿搭品味一個愛繽紛、一個細節藏巧思

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記者李薇／台北報導

第60屆金馬獎將在25日舉行頒獎典禮，屆時，日本影帝妻夫木聰以及影后滿島光都會出席擔任頒獎嘉賓，盤點兩人在過往大型典禮以及私下穿搭，不得不說兩位影帝后都很敢嘗試各種造型，穿出時髦度也展現好質感，令人期待他們在金馬的表現。

▲金馬獎,金馬60,妻夫木聰,滿島光,影帝,影后,穿搭,時尚。（圖／satoshi_tsumabuki_official、hikarimitsushima IG）

＃滿島光

以偶像歌手出道的滿島光憑藉著《First Love 初戀》，再度讓大眾驚豔於她的顏值與演技，但其實她的作品很多，從2006年在《死亡筆記本》中，飾演夜神月的妹妹夜神粧裕而受到關注，後續又演出《愛的曝光》、《我的超人媽媽》、《SORRY青春！》等作品，人氣越來越高漲，甚至被評選為「日本電影史上100位女演員榜」第15位，演技備受肯定。

▲金馬獎,金馬60,妻夫木聰,滿島光,影帝,影后,穿搭,時尚。（圖／satoshi_tsumabuki_official、hikarimitsushima IG）

擁有1/4外國血統的滿島光擁有立體深邃的五官，162公分的嬌小身形勇於大膽嘗試新造型，盤點她在私底下或是活動上的穿搭，可以發現她很很喜歡嘗試多種繽紛色彩，像是：珊瑚粉紅色的禮服、桃粉色的紗裙或是亮橘色的連身裙裝，不管什麼高飽和度顏色都可以輕鬆駕馭，反而展現出完全不同於37歲的活潑可愛。

▲金馬獎,金馬60,妻夫木聰,滿島光,影帝,影后,穿搭,時尚。（圖／satoshi_tsumabuki_official、hikarimitsushima IG）

＃妻夫木聰

二度拿下影帝的妻夫木聰在2001年時，憑藉電影《水男孩》在影界打出知名度，陽光帥氣的形象擁有大批粉絲喜愛，2010年主演的《惡人》拿下「日本奧斯卡」影帝，奠定下完美的基礎之後，時隔12年又再次憑藉《那個男人》二度封帝，精湛演技不僅展現出實力派演員的深厚底子，每每推出新作也受到很多人推崇。

▲金馬獎,金馬60,妻夫木聰,滿島光,影帝,影后,穿搭,時尚。（圖／satoshi_tsumabuki_official、hikarimitsushima IG）

盤點妻夫木聰在各大頒獎典禮與重要場合的西裝穿搭，可以發現雖然都是比較正式的打扮，多以黑色西裝基底，但會運用帶有光澤感的緞面翻領或是獨特金色點綴的領帶，展現出視覺亮點，偶爾也會換上比較輕鬆休閒感的格紋西裝，帶有一點復古味的灰黑色小格紋立刻讓整個人質感大升，看起來頗有熟男氛圍。

▲金馬獎,金馬60,妻夫木聰,滿島光,影帝,影后,穿搭,時尚。（圖／satoshi_tsumabuki_official、hikarimitsushima IG）

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關鍵字：

金馬獎, 金馬60, 妻夫木聰, 滿島光, 影帝, 影后, 穿搭, 時尚

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