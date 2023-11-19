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萬寶龍10萬聖誕禮物組有骨牌可玩　滑雪主題紙鎮、鋼筆秀質感生活

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▲▼ Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出全球限量100套的Happy Holidays 2023禮品組合，內有鋼筆、墨水、紙鎮、封蠟印章套組、卡片套組等，101,900元。（圖／翻攝萬寶龍官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各大精品品牌近期陸續發布為聖誕節與跨年設計的假期系列新品，萬寶龍（Montblanc）竟有「隱藏版」的澎湃禮物組合，推出全球限量100套、要價101,900元的Happy Holidays 2023 禮品組合，內有招牌的鋼筆、墨水，還有能與親友一起玩的骨牌、撲克牌，一同度過歡樂的節慶假期，不過台灣未銷售，可從官網下訂。
▲▼ Montblanc,LV 。（圖／公關照）
▲萬寶龍Happy Holidays 2023禮品組合以藍色八角形圓頂禮盒包裝，造型源自探險家和登山者在雪地使用的帳篷。

萬寶龍Happy Holidays 2023 禮品組合從包裝設計就深具話題性，藍色八角形圓頂禮盒包裝靈感源自探險家和登山者在雪地使用的帳篷，內有筆尖上飾有滑雪者沿著雪山滑下圖案的大師傑作系列淺藍色LeGrand鋼筆、皇家藍寶瓶裝墨水與20張附信封的雪景圖案卡片套裝，讓使用者能寫下一張張卡片向親友傳遞祝福；此外，還有滑雪者與帳篷圖案的透明水晶紙鎮、封蠟印章套組，以及2副插圖撲克牌、鋁製骨牌，融入質感生活。

▲▼ Montblanc,LV 。（圖／公關照）
▲LV推出繽紛色調的Pyramide Bisten Rainbow四件組硬箱塔1,660,000元（紫色至橘色款），藍色款Cotteville 16 Montres Rainbow 腕錶硬箱 483,000元。（圖／LV提供）

LV（Louis Vuitton，路易威登）則以彩虹色調的LV Colormania 膠囊系列歡慶佳節來臨，從日常小皮件、包款到旅行袋子都增添漂亮色彩，分別以Taurillon Monogram全皮革壓花打造鮮豔單色，或以醒目的彩色皮革滾邊，藍色皮革飾邊的Cotteville 16 Montres腕錶硬箱、要價166萬元的Pyramide 4 x Bisten 四組硬箱塔正是最佳代表。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, LV, Louis Vuitton, 聖誕節

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