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星．變美／52歲范文芳越活越美　「5個方法」教你擁有好運體質

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▲▼52歲范文芳越活越美　傳授5個方法讓你擁有好運體質。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳和大家分享保持年輕小秘訣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

52歲新加坡女神范文芳越活越美，她分享女生有好運氣，就有好心情，自然能夠保持年輕，日前她在《小紅書》分享5個祕訣為你招來好運，當個好運氣體質女生，不需要外求，靠自己也能辦得到！

#多和正能量人接觸

當心情欠佳時，建議可以和正能量的朋友多待在一起，可以沾到他們的好運氣和正能量，她分享自己就很喜歡和開朗樂觀的朋友約會，輕鬆吃飯聊天，哈哈大笑幫助排走負能量，當自己覺得沒能量時，也會找時間去運動或是做個SPA，找回好心情。

▲▼52歲范文芳越活越美　傳授5個方法讓你擁有好運體質。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲與男星李銘順結婚多年依舊恩愛如昔。

#停止抱怨

她分享想要擁有好運氣，最重要的就是停止抱怨，因為你的每一聲抱怨都在消耗自己的好運氣，因為吸引力法則，你越覺得自己倒楣，倒楣的事情就會發生，其實人生不就是不停遇到問題並解決問題過程，不停抱怨只會內耗自己。

#隨時隨地讚美別人

讚美別人不需要任何成本，但卻是能得到最多回報的事情，俗話說：「修好口德，福氣自來」，當然讚美不是為了讚美而讚美，那怕一件多微小的事情都值得被欣賞，人緣越來越好，真的不用花一分錢。

▲▼52歲范文芳越活越美　傳授5個方法讓你擁有好運體質。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲靠運動維持勻稱身材。

#多接觸大自然、多曬太陽

當你覺得某段時間覺得憂鬱且狀態差，做什麼都不順的時候，千萬不要一個人待在家裡，建議多到大自然去走走感受一下原始能量，去爬山，甚至是光著腳踩在沙灘上，和大自然連接，多曬太陽能夠讓憂鬱慢慢消失，狀態自然好起來。

#精心裝扮自己

當你狀態越是不好，越是要好好管理自己的形象，打扮除了讓自己愉悅且更自信外，更能向別人傳達一種「我做好準備了，不管什麼好的事情，我什麼都能接得住」的好狀態。

關鍵字：

范文芳, 幸運, 好運, 凍齡

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