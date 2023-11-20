星巴克11／20起連續4天買一送一　「優惠截圖秒下載」爽賺一杯

▲星巴克連續四天買一送一，目前因應環保法規已不採用透明一次性塑膠杯款，此為示意圖。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天感受越來越深，星巴克今（11／20）起也豪邁推出一連4天買一送一，與網路體驗活動不同，這次只要出示優惠截圖，免抽直接現賺一杯，文內直接提供優惠連結，讓你走到星巴克門口都有時間能秒存；今適逢伯朗咖啡館咖啡好友日，會員也享買一送一半價優惠，路易莎黑卡會員上午11點前第二杯飲品半價喔。

▲星巴克本次需先截圖才能享優惠。（圖／翻攝星巴克官網）

星巴克從11／20起至11／23一連四天推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡 好友分享日」，活動期間從上午11點到晚上8點至店，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，但本次優惠需出示「星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖」，請大家快存下來備用吧。

請注意本次優惠品項不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文後列表。

11／20周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。路易莎黑卡會員則在每天早上11點前，享有咖啡第二杯半價優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。