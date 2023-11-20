fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃5大愛包狂曝光　小資女也能無痛拎同款

>

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲Mulberry白色Amberley手提包是凱特王妃最常拎的包款之一。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃的時尚品味備受肯定，尤其是舊衣穿出新意的穿搭功力，為綠色時尚做完美示範，而具畫龍點睛效果的包款，她也以出自英國以及小資女較能負擔的品牌為主，避免留下王室豪奢作風的印象，款式她則偏愛小巧的手提包、手拿包，展現端莊優雅的風範。《ET Fashion》盤點她5大愛牌，部分款式不到2萬元便能與王妃拎同款。

Mulberry
在台設有專櫃的Mulberry，是台灣人最熟悉的英國品牌之一，大容量的Bayswater包款紅極一時，不過凱特王妃出席公眾場合不會拎大包，而選擇小尺寸的白色Amberley手提包，簡潔的設計與經典不敗的白色，和各色服裝都能完美搭配，是她最常曝光的包款之一。

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃拎約16,100元的Emmy London包與家人一同觀賞溫布頓網球賽，金鍊可收起變身為手拿包。（圖／CFP）

Emmy London
由英國設計師Emmy Scarterfield創立的Emmy London，以復古美學的婚鞋著稱，延伸出的包款系列沒有任何Logo或高調裝飾，正合凱特王妃的喜好，購入米色麂皮的手拿包，只要掛上隨包所附的金鍊則變為肩背包，兩用設計讓她能隨場合自由變換。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃去年旋風造訪北愛爾蘭，她拎約11,000元的DeMellier London黑色手提包。（圖／路透社）

DeMellier London
英國小眾品牌DeMellier以高質感設計、親民價格吸引時尚迷，大約1萬多元便能入手，凱特王妃擁有黑色迷你小包與駝色包款，包面有兩道金色俐落長扣裝飾，風格摩登，她的弟媳梅根、卡蜜拉王后也是此品牌的擁護者。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃優雅的米白針織裝搭配英國品牌TUSTING約12,000元Holly Bag。（圖／美聯社）

TUSTING
英國百年皮件品牌TUSTING以手工製聞名，始終維持傳統的方式來鞣製皮革，讓線條簡單俐落的包款展現絕佳質感，也是小資女容易入門的品牌，凱特王妃擁有迷你Holly包和Tusting Explorer系列帆布旅行袋，外媒報導她已用了超過10年，足見其耐用與不退流行的特色。

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃穿綠色大衣搭配土耳其品牌Manu Atelier綠色手提包。（圖／CFP）

Manu Atelier
土耳其姐妹Beste和Merve因父親是職業皮匠，耳濡目染之下攜手創立皮件品牌Manu Atelier，由於Logo是箭頭圖案，被暱稱為「箭頭包」，凱特王妃也難敵其火紅魅力，擁有綠色皮革搭配麂皮的方形小包，與她搶眼的綠色大衣造型絕配。

►林心如《此時此刻》珍珠串鍊襯主播架式　戀林熙蕾背情人包

►李英愛凍齡美顏驚艷珠寶展　52歲女神風采依舊

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

凱特王妃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

萬寶龍出10萬元聖誕禮物組！「帳篷」包裝、「滑雪」鋼筆　還有骨牌可玩

萬寶龍出10萬元聖誕禮物組！「帳篷」包裝、「滑雪」鋼筆　還有骨牌可玩

翹臀珍靠兩塊布遮胸　辣度破表引粉絲論戰「穿回正常衣服」

翹臀珍靠兩塊布遮胸　辣度破表引粉絲論戰「穿回正常衣服」

坤達同台小20歲黑曜精靈被叫「學長」　跨世代秀天梭表無違和感

坤達同台小20歲黑曜精靈被叫「學長」　跨世代秀天梭表無違和感

亮・珠寶／劉嘉玲Tiffany鍊結戴上癮　百萬項鍊到5萬耳環全納珍藏 忍者遁術絕技躍上G-SHOCK　紅色手裏劍背光放閃 台灣收藏家豪擲逾11億元　搶下德藝術家巨幅抽象畫 《EVA新世紀福音戰士》粉絲荷包難守　CITIZEN限定錶來襲 Jisoo套男裝下身失蹤　軟萌兔穿搭好俏麗 「豐臀金」金卡達夏S身型會發光　貼身裝綴施華洛世奇水晶閃爆 鑲鑽的皮卡丘金項鍊可愛放電　珠寶盒是Tiffany Blue精靈球

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面