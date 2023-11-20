凱特王妃5大愛包狂曝光　小資女也能無痛拎同款

▲Mulberry白色Amberley手提包是凱特王妃最常拎的包款之一。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃的時尚品味備受肯定，尤其是舊衣穿出新意的穿搭功力，為綠色時尚做完美示範，而具畫龍點睛效果的包款，她也以出自英國以及小資女較能負擔的品牌為主，避免留下王室豪奢作風的印象，款式她則偏愛小巧的手提包、手拿包，展現端莊優雅的風範。《ET Fashion》盤點她5大愛牌，部分款式不到2萬元便能與王妃拎同款。

Mulberry

在台設有專櫃的Mulberry，是台灣人最熟悉的英國品牌之一，大容量的Bayswater包款紅極一時，不過凱特王妃出席公眾場合不會拎大包，而選擇小尺寸的白色Amberley手提包，簡潔的設計與經典不敗的白色，和各色服裝都能完美搭配，是她最常曝光的包款之一。





▲凱特王妃拎約16,100元的Emmy London包與家人一同觀賞溫布頓網球賽，金鍊可收起變身為手拿包。（圖／CFP）

Emmy London

由英國設計師Emmy Scarterfield創立的Emmy London，以復古美學的婚鞋著稱，延伸出的包款系列沒有任何Logo或高調裝飾，正合凱特王妃的喜好，購入米色麂皮的手拿包，只要掛上隨包所附的金鍊則變為肩背包，兩用設計讓她能隨場合自由變換。





▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃去年旋風造訪北愛爾蘭，她拎約11,000元的DeMellier London黑色手提包。（圖／路透社）

DeMellier London

英國小眾品牌DeMellier以高質感設計、親民價格吸引時尚迷，大約1萬多元便能入手，凱特王妃擁有黑色迷你小包與駝色包款，包面有兩道金色俐落長扣裝飾，風格摩登，她的弟媳梅根、卡蜜拉王后也是此品牌的擁護者。





▲凱特王妃優雅的米白針織裝搭配英國品牌TUSTING約12,000元Holly Bag。（圖／美聯社）

TUSTING

英國百年皮件品牌TUSTING以手工製聞名，始終維持傳統的方式來鞣製皮革，讓線條簡單俐落的包款展現絕佳質感，也是小資女容易入門的品牌，凱特王妃擁有迷你Holly包和Tusting Explorer系列帆布旅行袋，外媒報導她已用了超過10年，足見其耐用與不退流行的特色。





▲凱特王妃穿綠色大衣搭配土耳其品牌Manu Atelier綠色手提包。（圖／CFP）

Manu Atelier

土耳其姐妹Beste和Merve因父親是職業皮匠，耳濡目染之下攜手創立皮件品牌Manu Atelier，由於Logo是箭頭圖案，被暱稱為「箭頭包」，凱特王妃也難敵其火紅魅力，擁有綠色皮革搭配麂皮的方形小包，與她搶眼的綠色大衣造型絕配。

