韓星冬日穿搭！韓韶禧帶貨FILA羽絨衣台灣買得到、張員瑛長腿搶曬PUMA雪靴

記者鮑璿安／台北報導

天氣轉涼，想入手時髦又保暖的單品，不妨參考韓星們的穿搭，最近FILA就釋出了韓韶禧加持的MILANO DOWN羽絨衣系列，韓韶禧的神顏駕馭之下，羽絨衣極簡廓形和百搭特點超勸敗。IVE張員瑛也換上了冬季保暖雪靴 PUMA Snowbae，台灣粉絲都能迅速入手偶像同款。

▲FILA全球品牌代言人韓韶禧演繹新款MILANO DOWN羽絨衣系列 ，精品黑與質感白色，NT$9,280。（圖／品牌提供）

韓韶禧身為FILA全球品牌代言人，最新出鏡的形象照中，特別演繹了品牌限量新款MILANO DOWN羽絨衣系列，只見她精緻臉孔下，以多色羽絨衣為穿搭主軸，示範「上衣不穿好」的時尚感。而羽絨衣以自由穿脫的連帽、短版剪裁設計彰顯纖腰優勢，保暖度也兼顧，以80%羽絨及20%羽毛打造輕量穿著感受，台灣現同步南韓帶來這款FILA MILANO DOWN米蘭羽絨外套。

▲韓團 IVE換上冬季保暖雪靴 PUMA Snowbae 。（圖／品牌提供）





▲PUMA Snowbae ，NT$2,880 。（圖／品牌提供）

韓團 IVE 加入 PUMA Family 成為亞太區品牌代言人後，本季也限量引進韓系冬季保暖雪靴 PUMA Snowbae，IVE以雪靴單品散發女團級長腿魅力，以長襪、短裙疊搭，皆可擁有冬日療癒感受。Snowbae鞋款採用織布包覆鞋面，簡潔車線遊走鞋身帶來辨識度，鞋內側的 Fleece 搖粒絨布料觸感柔軟溫暖同時具有輕盈透氣的機能性。