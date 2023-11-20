金馬60／《疫起》8金句：如果能重新選擇，我想要換個方式，至少好好說再見

記者鮑璿安／台北報導

由林君陽執導，王柏傑、曾敬驊、薛仕凌主演的《疫起》，本次第60屆金馬入圍8項大獎，包括最佳劇情片、最佳男主角、最佳剪輯、最佳原創電影音樂等，其中王柏傑「首次入圍」就爭影帝，備受關注。《疫起》劇情設定在2003年嚴重急性呼吸系統綜合症侵襲臺灣，台北市立和平醫院因院內群聚感染而封院的故事，現在就來回顧當中催淚又真實的金句台詞！

▲電影《疫起》入圍第60屆金馬8項大獎。（圖／CATCHPLAY提供，以下同）

1. 我會一直一直陪著你，所以我們都要好好的。



2. 雖然我現在不在你身邊，可是我要你知道，你不會是一個人。



3. 我沒有不放下，我只是不想忘記他。



4. 自私的一群人，救人就是我們該做的事情，你們沒有資格當護士，醫護的工作本來就有風險，病毒很可怕我也怕，我們醫護要做的就是救人，把人救活才是我們應該做的事情。



5. 樓下有一堆病人，你們就是他們的希望。



6. 我從以前唸書的時候開始，就很確定自己想要當記者，報導一些大是大非的事情，我關心的從來不是什麼獨家，我們現在在跟病毒打仗，這裡像戰場一樣，我在一線，很幸運，戰場上每個人都有自己的位置，我的在這裡。



7. 如果我可以重新選擇，我想要換一個方式，至少好好說再見。

8.面對這個病毒，我們能做的其實不多。