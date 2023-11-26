床架也會影響睡眠品質！挑選不只看設計　4種常見款式特色大解析

文／女子學

在快節奏的生活中，充足的睡眠會大幅度增強身體和心理健康，你是否曾經在一夜艱難的睡眠後，覺得疲憊不堪？或者在那些寒冷的冬日，床墊總是感覺潮濕？許多人都認為好的床墊就能解決，然而床墊固然重要，床架在睡眠品質中其實也扮演著同樣重要的角色，床架的類型和設計可以很直接影響睡眠品質，以下4種不同種類的床架分別有哪些優缺點，又會怎麼影響睡眠呢？

1.儲物式床架

這種床架非常適合小坪數的空間，利用床下方的空間來收納不常拿取的大型物品，如換季的棉被、衣物等，收納空間大，不僅一目瞭然，也十分容易拿取，但選購時要注意床頭的設計及床架與床頭是否為固定式，因為如果床墊太高，可能會造成掀開困難。且由於床底的特殊設計，床下和地面之間會有一道縫隙，容易累積灰塵，床下儲存過多或太重的物品，可能會影響其移動和清理的便利性，如果家中有過敏體質或是小孩，需要定期清理以確保健康。

▲儲物式床架非常適合小坪數的空間。（圖／obis國際家居、Pinterest）



2.平台式床架

平台式床架是由單一木頭裁切構成的床架，這種床架具有一整塊的木面，確保了結構的穩定性和持久度。雖然設計提供了極佳的支撐，但相對的底部往往沒有太多的收納空間，適合於不太需要大量收納的人。由於床架的四邊沒有邊框，使用時需留意床墊可能的滑動問題，以確保睡眠的安全。此外，因為平台式床架通常為落地式，可能會有不易透氣的情況，在台灣這樣高濕度的環境，建議選擇材質較透氣的床墊，不僅可以防止發霉，還可以延長床墊的使用壽命，確保睡眠品質。

▲平台式床架通常為落地式。（圖／Pinterest）



3.排骨床架

是由多片木板排列構成的，形似骨頭排列的床架設計。由於其結構特性，排骨床架的價格通常比其他床架更為親民，獨特的排骨形狀提供了優越的透氣性，但也因結構上的縫隙，可能會在翻身或下床時發出聲響，對於與伴侶同睡、家中飼養寵物或是淺眠者，可能會造成一定程度的干擾。其支撐力相對較弱，特別是在床架中央，可能導致床墊下陷，影響睡眠品質。

▲排骨床架的價格更為親民。（圖／Pinterest）



4.網格式床架

網格式床架通常由堅固的鐵質材料製成，設計特點在於床架平面的網格樣式，相對於排骨架，鐵製的材質更堅固、耐用性更高，不僅增強了硬度，也確保了優越的透氣性。網格式的設計具有一定的縫隙，雖然透氣，但在支撐力方面略顯不足，建議配合使用的床墊為輕量型或連結式彈簧床墊，這類床墊不僅能維持床架形狀，也能確保床架骨架不易受損。不過，對於重量來說，它確實較木製床架更為輕巧，需要移動時更加輕鬆，視覺上也比較輕盈。

▲網格式床架耐用性更高。（圖／obis國際家居）



為什麼需要床架？

床架能夠有效阻絕地板的濕氣，尤其在濕冷的冬天，過多的濕氣可能會導致床墊中的黴菌滋生，在上面睡久了也容易感覺濕黏不舒服，進而影響健康。而一張好的床架可以確保床墊保持透氣，不僅可以延長床墊的使用壽命，還有助於維持床墊的清潔和舒適度。挑選合適的床架高度也有助於將床墊架高到符合人體工學的高度，每次上下床都可以輕鬆自如，不會對膝蓋造成不必要的壓力或傷害。

床架為臥室的整體設計和美觀增添了亮點，也具有多重的實用功能，選擇一款設計獨特、質感出色的床架，可以為空間帶來更多的風格與特色。加上功能性考量，床架不只是支撐床墊的基礎，更是連接生活品質與健康的橋樑。因此在選購床架時，不僅要考慮外觀設計，更要重視其材質、結構和功能性，確保每晚都能享受到最舒適、健康的睡眠體驗。

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