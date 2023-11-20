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百貨電梯小姐缺人全台僅剩2百貨苦撐　業者透露其「存在必要性」

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▲SOGO忠孝館電梯小姐。（圖／SOGO提供）

▲百貨公司電梯小姐愈來愈少，之前也曾有網友討論是否有其必要，圖為SOGO忠孝館電梯小姐。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨公司給人的印象就是高級場域、貼心服務，然而有許多人回憶，以前小時候逛百貨會遇到的電梯小姐，現在卻幾乎絕跡，目前也僅有台北SOGO忠孝館，以及台中廣三SOGO有專職電梯小姐的服務，然而業者也表示，電梯小姐的服務其實很重要，會持續這項傳統，但也透露目前招募辛苦，「是面臨的最大考驗」。

▲▼SOGO百貨週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO百貨周年慶首日人潮爆炸，亦是電梯小姐與其他服務人員最辛苦的日子。（圖／記者周宸亘攝）

SOGO忠孝館今（11／20)邁向周年慶最後一天，一向堅持周年慶僅12天的SOGO台北店，在周年慶期間電梯排隊熱絡景象幾乎沒停過，電梯小姐除提供民眾電梯內的導引服務外，在電梯外還需要分散人流、進行館內疏通跟提供指示，一整天下來幾乎沒有時間坐下休息。

▲SOGO忠孝館。（圖／記者廖婕妤攝）

▲SOGO忠孝館是北部百貨僅存有電梯小姐服務的。（圖／記者廖婕妤攝）

全台提供最久電梯小姐服務的SOGO忠孝館，在日本許多百貨已經取消電梯小姐職務的現今，至今仍保留開幕第一年就有的電梯小姐傳統，現在已經36個年頭，許多一代電梯小姐都已經成為媽媽甚至是阿嬤，有時還會帶小孩來光顧。

SOGO忠孝館店長賴必昌表示，電梯小姐對自家顧客服務是很重要的一環，他們其實很辛苦，要受很多訓練，包括要熟悉館內每個櫃位、樓層，且還有危機處理與察言觀色的能力，也是SOGO對外的門面，一些細部的禮儀也是要學習的。

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

賴必昌補充，館內有許多年紀較長的顧客，很需要他們提供資訊做購物指引，這對於來店顧客是不可或缺的，還有顧客會直接說品牌名稱，電梯小姐會直接告知在幾樓，省下民眾的時間，此外有時也會幫爺爺奶奶提東西，這些都是SOGO提供貼心服務的特別之處。

SOGO電梯小姐隸屬於顧服課，除做電梯小姐之外，包括服務台的工作也在職責範圍內，目前顧服課約有28位同仁，平均年齡在30歲以下，其中還包括2位男性的電梯先生。但SOGO也坦言，電梯小姐真的越來越難找，許多人以為電梯小姐的工作很無聊，事實上面對第一線客人，可以學到很多，現也與大學合作，引進實習生來體驗，很多學生體驗過後都覺得這工作很不簡單。

▲台中廣三SOGO。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台中廣三SOGO目前是中部唯一擁有電梯小姐的百貨公司。（圖／記者蔡惠如攝）

台中廣三SOGO現有3至4位專職電梯小姐，也是目前台中百貨僅存的貼心服務，工作內容除了在電梯內負責導引，也會主動觀察客戶需求，詢問是否需要相關服務，包括有客人提大包小包，就會聯繫樓館提供幫忙，即時提出服務也讓老客人覺得很滿意。

廣三SOGO表示，目前電梯小姐為專職，確實也面對人不好找的困境，因為除了提供基本服務，會察言觀色也很重要，平均年齡在25歲以下，之前也有電梯先生遇到「迷妹」，一直熱情的想加LINE或交換電話，也需要在維護客人的心情下排解這種狀況，其實是需要很懂處理人際關係跟禮儀的員工，目前電梯小姐因人力因素服僅務於1、2號電梯，但也有民眾會專程去搭並詢問小姐館內資訊。

關鍵字：

電梯小姐, SOGO, 缺人

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