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「歐洲最美王子妃」紅裝慶摩納哥生日　夏琳王妃貴氣珠寶勝出

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▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲摩納哥親王與王妃夏琳、龍鳳胎兒女共同出席國慶活動，夏琳穿紅色DidierAngelo大衣搭配Manolo Blahnik長靴很吸睛。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）19日率領王室成員，一同參加國慶儀式，最受矚目的3位王室女性成員「冰山王妃」的夏琳（Charlene Wittstock）、被譽為「歐洲最美王子妃」的貝亞特麗切（Beatrice Borromeo）、葛麗絲凱莉外孫女夏綠蒂（Charlotte Casiraghi），不約而同選擇紅色服裝歡度國慶，夏琳王妃的亮紅色大衣尤其搶眼，她還搭配英國珠寶商GRAFF紅寶石鑽石耳環，貴氣勝出。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲摩納哥王妃佩戴英國珠寶品牌GRAFF紅寶石鑽石耳環。（圖／路透社）

南非奧運游泳選手出身的夏琳王妃，出席公開場合的服裝清一色是訂製服品牌，此次國慶亮相的大翻領雙排扣紅色大衣，出自法國時裝屋DidierAngelo的設計，搭配紅色Manolo Blahnik長靴顯得帥氣有型，她也為女兒Aiva訂製同款深藍色大衣與帽飾，母女以親子裝造型一起吸睛。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲被譽為「歐洲最美王子妃」的貝亞特麗切（左一），身穿Dior訂製紅色絨布套裝與帽子亮相。（圖／路透社）

王室中另一「嬌」點是出自義大利名門的王子妃貝亞特麗切，她與時尚圈互動密切，身兼Dior品牌之友與義大利珠寶品牌Buchellati代言人身分，她為此次國慶向Dior訂製酒紅色的絨布裙裝，流露優雅高貴氣息；摩納哥王室的時尚指標人物還有葛麗絲凱莉外孫女夏綠蒂，她是香奈兒代言人，因此穿著紅色香奈兒套裝參加國慶活動，腰間繫上黑色皮帶更顯時髦，家族大集合的團體照，宛如拍時尚大片。

▲▼摩納哥王室 。（圖／路透社）

▲葛麗絲凱莉外孫女夏綠蒂穿香奈兒紅色裙裝露美腿。（圖／路透社）

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關鍵字：

摩納哥, 夏琳王妃, GRAFF, CHANEL, 香奈兒, Dior

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