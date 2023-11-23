風・Luxury／錶面上演孔雀開屏　羽毛、珍珠母貝細工鑲嵌成就華美

▲寶格麗Divas’Dream Peacock Feather Marquetry孔雀羽毛細工鑲嵌腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

靈蛇是寶格麗（BVLGARI）最著名的動物形象，而在最新Diva’s Dream系列3款腕錶則改由孔雀當主角，在面盤上展開華麗羽扇，每一款均呈現精湛的裝飾工藝，分別採用孔雀羽毛、珍珠母貝細工鑲嵌工藝，以及從羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克為靈感的立體細工鑲嵌孔雀圖騰，無比華美。



▲寶格麗Divas’Dream Peacock Mother-of-Pearl Marquetry 珍珠母貝細工鑲嵌腕錶。

羽毛細工鑲嵌最早出現在文藝復興時期的義大利，寶格麗於1970年代復興此工藝，這回運用在Divas' Dream Peacock Feather Marquetry腕錶上，取自孔雀脫落的羽毛經過黃銅蒸氣機處理還原光澤與色彩，再經過裁切、組合、黏合與修剪等工序，於面盤上忠實展現孔雀羽毛的花紋；Divas’ Dream Peacock Mother-of-Pearl Marquetry腕錶則採用珍珠母貝細工鑲嵌技法，於太陽放射紋面盤上展現高貴姿態的孔雀形象。



▲寶格麗具跳時與逆跳分功能的Divas’Dream Peacock Precious Marquetry 孔雀珍貴細工鑲嵌腕錶。

羅馬浴場的馬賽克圖騰也深深啟發寶格麗，打造Divas’Dream Peacock Precious Marquetry 孔雀珍貴細工鑲嵌腕錶，以最早源自14世紀在威尼斯慕拉諾島的砂金石玻璃為底，鑲嵌孔雀石羽鑽石詮釋孔雀展翅姿態，此錶款同時結合複雜機芯，具跳時、逆跳分功能。



▲伯爵限量38只的Altiplano系列18K白金孔雀羽毛面盤超薄珠寶腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

伯爵（PIAGET）限量38只的Altiplano系列18K白金孔雀羽毛面盤超薄珠寶腕錶，也結合羽毛細工技藝，將混合孔雀、鴨及公雞羽毛鋪排出孔雀羽毛圖案，並於部分鑲嵌銀箔增添光彩；另一款Extravagant Touch高級珠寶腕錶，則從孔雀色調獲得啟發，面盤選用黑蛋白石搭配從錶圈蜿蜒出的欖尖形切割藍寶石、祖母綠，錶帶兩側裝飾可拆卸式的藍綠色系羽毛，更令人驚喜的是可轉換成一副鑽石耳環或一副羽毛鑽石耳環，別具巧思。



▲伯爵Extravagant Touch高級珠寶腕錶，可轉換為一副鑽石耳環，或一副羽毛鑽石耳環。

▲伯爵Extravagant Touch高級珠寶腕錶轉化為鑽石羽毛耳環。