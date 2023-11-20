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三井推迪士尼百年主題燈飾　星巴克台南花園夜市旁開新店

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▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井全台迪士尼主題燈飾，打卡頗威，此景位於三井LaLaport台中。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

華麗的耶誕節又將來臨，台灣三井不動產集結旗下四間購物商場，趕上迪士尼一百周年話題，以該主題打造慶典般的華麗燈飾，讓你打卡拍照超有紀念價值，此外館內「迪士尼100周年主題快閃店」還開賣限定福袋，讓你簡單有驚喜；星巴克位於台南花園夜市旁的海安和緯門市也開幕，在點餐時說出「我來逛夜市」還享第二杯半價，有夠接地氣！

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

為歡慶迪士尼100周年，三井在年末一連串節日，推出迪士尼主題燈飾「璀璨慶典」，包括MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南與Mitsui Shopping Park LaLaport台中，從11／20至明年2／29期間，長達104天的展期以「萌趣」、「經典」、「百年慶典」、「科技未來」規劃4大主題，搭配4顆獨具特色的「迪士尼100主題聖誕樹」即起現身。  

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井台中港店「勇者交鋒」。

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井Outlet台南店的白金米奇雕像。

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井林口店的「童樂渡假村」。

業者表示，全台共25座大型打卡裝置，包括夢幻必拍的3米高「白金米奇雕像」、經典「百年世紀」威利汽船、夢幻星際「開創新宇宙。光影隧道」，還有可塗鴉展示的「Q萌塗鴉筆」、巨型樹塔滑梯「絢夢之塔」等互動裝置，分布於北中南4家購物賣場，讓你去哪間都有新鮮照。

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲LaLaport台中「連結新宇宙。炫光空橋」。

而針對迪士尼粉絲們，在明年1／7前館內的「迪士尼100周年主題快閃店」，全台共集結近500款商品，並推出2款限定福袋，活動期間於快閃店內單筆消費滿699元，再加送「Disney100主題造型紙膠帶」。完成各設施指定任務，還可免費兌換限量迪士尼主題貼紙與生活好物，喜歡迪士尼的民眾可別錯過啊。

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井館內的迪士尼快閃店滿額就送，迪士尼100系列紙膠帶。

星巴克位於台南海安和緯門市也在日前登場，主打結合花園綠意，並呼應坐落於花園夜市對面，戶外周圍遍佈綠意盎然，以熱帶植物加以點綴，注入清新自然氛圍，門市內設計以綠色系空間營造有如身處綠洲般的感受，一字形吧檯為門市焦點中心，落地窗處以個人席及軟性沙發營造出舒適感氛圍，門市也設置會議室空間，以滿足不同需求的顧客。

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

為歡慶門市開幕，星巴克也針對該門市提供特別優惠，11／25前於上午11點至晚上8點，在消費時說出「我來逛夜市」，即可享點購兩杯相同口味容量、冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠；12／18前憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋、消費滿2800元可獲得星巴克隨身保暖毯。

▲三井全台迪士尼主題燈飾。（圖／業者提供）

關鍵字：

三井, 星巴克, 耶誕, 迪士尼

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