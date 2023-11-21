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用4種方式確定「他是對的人」　真正的人格會從小地方顯現

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▲婚姻,愛情,情人,戀人,愛人,交往,兩性相處。（圖／翻攝自pixabay）

▲想知道對方是否是真命天子，陪他一起經歷4件事吧。（圖／翻攝自pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候跟一個人長期相處，是無法確實知道他是怎樣的人，心理學家表示，想知道一個人真正的面貌，不是靠相處而是憑「經歷」，如果妳跟對方一起經歷4件事，就能體會他真正的人格，是否之後值得妳託付終身。

兩性,愛情,男女朋友,情侶。（圖／pixabay）

▲相處不代表經歷，從小地方可透露真正人格。（圖／翻攝自pixabay）

長時間的旅行
如果時間或經濟允許，一段長時間的旅行會是一個很好的觀察機會，因為旅行總會發生無法預期的狀況，趕不上班車、行程被天氣延誤、租車突然爆胎，無論是任何小細節，都能讓妳體會對方的真正個性，以及他是否能從容應付各種突發狀況。

▲朋友,友情,旅行,兩性,女生,男生。（圖／翻攝PEXELS）

▲旅行的突發事件能了解個性。（圖／翻攝自pixabay）

大吵過一架
人在情緒到達最高點時，可能會做出意想不到的反應，對方在生氣時是否能維持正常溝通，冷言冷語、失控大吼甚至是身體暴力，就代表他無法面對衝突。婚姻中有許多衝突或須溝通的情況，對方表現不好妳必須三思。

性事不和,睡覺,睡眠,情侶,男女,冷戰,吵架（圖／達志／示意圖）

▲爭執有時也是觀察的好時機。（圖／達志示意圖）

互相了解家庭與童年回憶
相處與溝通時的聊天，不妨聽聽對方童年經過什麼，以及家人的個性與背景，因為一旦結婚，這都是自己要面對的課題，要是對方說「在我家就是媽媽說了算」，也能料想嫁過去後的生活。此外也要觀察對方對妳的童年經歷，有什麼特殊的註解。

▲▼劈腿，兩性。（圖／達志／示意圖）

▲了解對方家人與互動關係也很必要。（圖／達志示意圖）

一起存錢
此舉的目的是確認金錢觀是否相同，可以選定一個地方，訂下一個預算當旅遊基金，或是採買共同物品，像是汽車或頭期款之類，除了能觀察對方存錢的決心之外，也能了解用錢方式是否得宜。

▲存錢,儲蓄,撲滿。（圖／翻攝PEXELS）

▲一起存錢能觀察金錢觀。（圖／翻攝自pixabay）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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