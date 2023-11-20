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「時尚惡魔」安娜溫圖首來台：我穿Prada　關繼威攜妻放閃直呼愛台灣

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記者鮑璿安／台北報導

時尚圈重要人物《Vogue》全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour ）首度來台，今晚（20日）出席GQ Men of the Year 2023年度風格大賞（簡稱GQ MOTY 2023），以一身紅色大衣壓軸走上紅毯氣勢非凡，而憑藉《媽的多重宇宙》奪下奧斯卡最佳男配角的關繼威也與妻子一同現身，兩人難掩這次來台的興奮，一再表示「真的很開心」。

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲安娜溫圖首度來台，穿著Prada紅色西裝外套走紅毯。（圖／記者湯興漢攝）

安娜溫圖是2006年電影《穿著Prada的惡魔》中「米蘭達」原型角色，2020年被任命為康泰納仕首席內容官兼《Vogue》全球編輯總監，她這次首度來台露面是為了頒發GQ MOTY 2023 「Best Red Carpet Award」。安娜溫圖以一身紅色長版西裝登上紅毯，不僅親民與大家問好，她也俏皮提到「我今天穿著Prada」，引來現場一陣笑聲，搭配上她私藏的飾品，點綴滿滿的時尚度，她也希望大家都能夠展現屬於自己的風格。

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲關繼威成為本屆「Icon of the Year」得主，與妻子Echo亮相紅毯。（圖／記者湯興漢攝）

關繼威成為本屆「Icon of the Year」得主，他與妻子Echo一同走紅毯，兩人一身黑白配展現極佳默契，回憶首次來台灣，關繼威說：「我13歲時第一次來台灣，這次來真的好開心，有太多愉快回憶和感情。」妻子Echo也表示自己太喜歡台灣，還正計劃什麼時候要再來。

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關鍵字：

GQ, MOTY, 安娜溫圖, 關繼威

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