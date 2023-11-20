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皮膚科醫師教卸眼唇3大重點！避免眼睛霧茫茫、洗卸也等同保養

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

為了一整天擁有完美狀態，很多人都會選擇防水的眼唇單品，打造亮麗妝容，但是卸妝就成為難題，不想讓洗卸變為拉扯肌膚老化元兇，皮膚專科醫師曾涵琪就建議3大卸妝重點，一定要特別注意。

1.油水比例

在卸妝的時候最討厭就是眼睛會霧茫茫，被卸妝液的油脂覆蓋，曾涵琪就建議要挑選適合自己油水比例的卸妝單品，可以避免出現類似的狀況，減少不適感。

2.無添加刺激成分

建議在成分的挑選上，可以選擇比較不會傷害肌膚的溫和成分，透過更優質的成分，來幫助卸除眼唇不殘留，同時也能夠降低肌膚傷害。

3.避免來回拉扯的高效卸淨力

除了成分要慎選，更重要的是卸淨力當然也要足夠，才能避免反覆拉扯肌膚，輕輕濕敷或是擦拭就可以帶走眼唇或肌膚彩妝，更細緻的做好清潔這一步。

【推薦單品】

＃貝膚黛瑪 舒敏高效眼唇卸妝液，125ml、售價499元

▲貝膚黛瑪,STEAMCREAM,EVE LOM,卸妝,保養,。（圖／品牌提供）

醫美等級保養品牌貝膚黛瑪憑藉卸妝水打出知名度，針對市面上難以卸除的彩妝單品，再度晉級推出全新的眼唇卸妝液，透過50：50的油水比例，讓卸除彩妝變得輕鬆容易，獨家採用30%植物雙精萃油及70%生醫級純水基底，從清潔就做到呵護肌膚。

＃STEAMCREAM 蒸汽乳霜精油潤膚卸妝膏，70g、售價1290元

▲貝膚黛瑪,STEAMCREAM,EVE LOM,卸妝,保養,。（圖／品牌提供）

每次推出限定之作，總會吸引粉絲爭相搶購的STEAMCREAM，由日本職人工藝製作出蒸氣乳霜，大受歡迎，把天然植物萃取美容油成份拉高，重新研發出卸妝膏單品，宛如奶油的質地在肌膚塗抹瞬間化開，細緻氣味讓卸妝也很療癒。

＃EVE LOM 漫步花園限定款 全能深層潔淨霜，100ml、售價2500元

▲貝膚黛瑪,STEAMCREAM,EVE LOM,卸妝,保養,。（圖／品牌提供）

EVE LOM最受到全球粉絲喜愛的潔淨霜，這次攜手時裝紡織藝術家、前Gucci首席印花師Agustina Sorrentini推出全新限定版，運用繽紛的花朵設計躍上潔白瓶身，立刻讓卸妝霜也好有生命力，洋甘菊、尤加利、丁香、麻草等4大明星成分，更讓卸妝成為奢華饗宴。

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關鍵字：

貝膚黛瑪, STEAMCREAM, EVE LOM, 卸妝, 保養

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