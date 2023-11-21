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金馬60／林柏宏「不只是暖男」風格超百變！正裝、潮流穿搭都帥出新高度

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記者張毓容／台北報導

第60屆金馬獎頒獎典禮將於本月25日盛大登場，被譽為「死亡之組」的「最佳男主角獎」可說是本屆最受關注的焦點之一。其中憑藉《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍、將與許光漢「內戰」角逐影帝的林柏宏，從出道以來常給人斯文暖男的形象，隨著近年來出演戲路越來越寬廣，他的造型風格也越來越多元，不論是帥氣正裝或潮流感穿搭都能駕馭得宜。以下就帶大家一起回顧他近期在各大頒獎典禮、出席活動時的帥氣造型，感受新一代戲劇男神的時尚魅力。

▲▼ 金馬60／林柏宏風格超百變！帥出新高度。（圖／攝影中心、翻攝林柏宏IG）

▲▼ 金馬60／林柏宏風格超百變！帥出新高度。（圖／攝影中心、翻攝林柏宏IG）

▲林柏宏今年7月出席金曲獎，以CELINE HOMME經典西服系列搭配PIAGET珠寶配件，打造優雅貴公子風格。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏近幾年參加大型頒獎典禮，服裝大多以經典俐落的西裝套裝為主，他還很擅長使用配件來為穿搭增添層次感及亮點，讓整體造型顯得更大氣。像是今年7月出席第34屆金曲獎擔任頒獎嘉賓時，他就 CELINE HOMME經典西服系列，黑色西裝外套內搭立領針織毛衣，完美襯出俐落率性氣質。

看似安全牌的造型，他加入垂墜設計的PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金黃色藍寶石鑽石項鍊點綴頸間，再疊搭戒指與手鍊，讓造型吸睛度翻倍，綻放帥氣與優雅兼具的獨特氣息，難怪成為當晚紅毯第一帥。

▲▼ 金馬60／林柏宏風格超百變！帥出新高度。（圖／攝影中心、翻攝林柏宏IG）

▲他在第58屆金馬獎選穿PRADA黑西裝搭配卡地亞鑽石胸針。（圖／記者林敬旻攝）

而前2年在第58屆金馬獎擔任典禮主持人的林柏宏，當天則以一身PRADA黑西裝踏上紅毯，絲緞光的劍領為黑西裝增添高級層次，內搭的襯衫也以水晶飾領映照出點點的效果，再搭配小蝴蝶結領結，讓容易淪於無聊的黑白西裝造型，在正式中又多了活潑氣息。這套造型他同樣發揮配件搭配功力，不僅在領口別上卡地亞鑽石胸針，再度集中視覺焦點，手腕上的Pasha de Cartier計時功能腕錶和腳上鋪滿閃亮黑鑽的PRADA樂福鞋，也都成為造型小亮點，一現身就帥翻全場。

▲▼ 金馬60／林柏宏風格超百變！帥出新高度。（圖／翻攝林柏宏IG）

▲他近日出席活動，罕見挑戰酷感十足的皮褲造型。（圖／翻攝林柏宏IG）

除了大型典禮的正式造型，在品牌活動場合更能看見不同風格的林柏宏，像是本月初Alexander McQueen 2024早春及節日系列發表活動，就請到林柏宏現身演繹新裝。他就顛覆平時大家印象中的斯文形象，罕見挑戰了緊身皮褲，搭配模糊骷髏嵌花針織圓領衫，再加上隨性抓亂的油頭造型，散發個性又酷帥的「漂撇」氛圍，帥出新高度。

▲▼ 金馬60／林柏宏風格超百變！帥出新高度。（圖／翻攝林柏宏IG）

▲健身有成的林柏宏，穿起休閒運動服依舊帥氣。（圖／翻攝林柏宏IG）

而近來愛上運動、健身有成的他，穿起休閒運動服，依舊帥氣無法擋。像是早前運動品牌adidas推出全新「Z.N.E.系列」，身為形象大使的他，穿上新系列連帽外套搭配縮口設計運動長褲，利用服裝輪廓的寬鬆與收縮對比，再加上相近色系的球鞋，讓幾乎全白造型也穿出立體層次感，展現出好品味。讓人不禁期待，風格越來越百變的林柏宏，在這次金馬60紅毯上，又會以什麼樣的造型驚艷大家。

關鍵字：

金馬獎, 金馬60, 林柏宏, 穿搭, 時尚, 造型, 關於我和鬼變成家人的那件事, 鬼家人

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