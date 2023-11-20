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43歲陳冠希久違現身「台灣的朋友好久不見」　韓星DPR IAN露腹肌全場最辣

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記者鮑璿安／台北報導

GQ Men of the Year 2023年度風格大賞（簡稱GQ MOTY 2023）今（20日）晚登場，現場更是星光雲集，港星陳冠希、南韓獨立音樂人DPR IAN特別來台走上紅毯，以帥氣的西裝造型現身，也不忘對現場的粉絲親切打招呼，而阮經天、王淨也是本屆得獎人，兩人難掩喜悅和緊張心情，直言很榮幸能夠見到各個領域的獲獎者。

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳冠希獲頒GQ MOTY 2023「Most Stylish of the Year」。（圖／記者湯興漢攝）

43歲港星陳冠希身兼CLOT主理人，為潮流圈帶來啟發，他獲頒GQ MOTY 2023「Most Stylish of the Year」，這次來台出席紅毯，陳冠希一現身就親切與粉絲問好表示，「台灣的朋友好久不見，很開心看見大家」，他今晚身穿CLOT與Tommy Hilfiger的合作系列，以復古學院風的西裝外套與翻領上衣營造正式感，也宣告之後會呈現更多時尚火花。

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓星DPR IAN以破尺度的 Alexander McQueen2023秋冬短版西裝外套亮相。（圖／記者湯興漢攝）

DPR IAN將於22日在新莊Zepp New Taipei開唱，今夜搶先亮相紅毯，以破尺度的 Alexander McQueen2023秋冬短版西裝外套露出胸肌和刺青，他也熱情送上飛吻給現場眾多粉絲們，表示2024年會「non-stop & keep going不停努力」帶給大家更多精彩作品。

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲阮經天穿Tom Ford西裝。（圖／記者湯興漢攝）

阮經天則獲得「Breakthrough of the Year」，他更以《周處除三害》入圍本次金馬60最佳男主角獎，聊到今天的打扮，他說特別選了自己喜歡的西裝，來自美國設計師品牌Tom Ford，今夜眾星雲集，他謙虛說自己欣賞各個領域優秀的得獎者。王淨本次以Giorgio Armani 2023秋冬系列黑色洋裝登場，略帶復古的絨布材質在她演繹下散發可愛感，她拿下「Courage of the Year」，直言非常感動、也緊張到發抖，感謝一路上帶給她勇氣的人，也謝謝陪伴她的粉絲朋友。

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲王淨以Giorgio Armani 2023秋冬系列黑色洋裝登場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GQ Men of the Year年度風格大賞星光紅毯，金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、范少勳、巫建和、林輝瑝等男星，女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭，歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團、奧斯卡金獎男星關繼威、陳冠希、阮經天、DPR IAN、王淨出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲金鐘視帝薛仕凌出席。（圖／記者湯興漢攝）

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▲范少勳。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

GQ, Men of the Year, MOTY, DPR IAN, 陳冠希

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