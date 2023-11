43歲陳冠希久違現身「台灣的朋友好久不見」　韓星DPR IAN露腹肌全場最辣

記者鮑璿安/台北報導

GQ Men of the Year 2023年度風格大賞(簡稱GQ MOTY 2023)今(20日)晚登場,現場更是星光雲集,港星陳冠希、南韓獨立音樂人DPR IAN特別來台走上紅毯,以帥氣的西裝造型現身,也不忘對現場的粉絲親切打招呼,而阮經天、王淨也是本屆得獎人,兩人難掩喜悅和緊張心情,直言很榮幸能夠見到各個領域的獲獎者。

▲陳冠希獲頒GQ MOTY 2023「Most Stylish of the Year」。(圖/記者湯興漢攝)

43歲港星陳冠希身兼CLOT主理人,為潮流圈帶來啟發,他獲頒GQ MOTY 2023「Most Stylish of the Year」,這次來台出席紅毯,陳冠希一現身就親切與粉絲問好表示,「台灣的朋友好久不見,很開心看見大家」,他今晚身穿CLOT與Tommy Hilfiger的合作系列,以復古學院風的西裝外套與翻領上衣營造正式感,也宣告之後會呈現更多時尚火花。

▲韓星DPR IAN以破尺度的 Alexander McQueen2023秋冬短版西裝外套亮相。(圖/記者湯興漢攝)

DPR IAN將於22日在新莊Zepp New Taipei開唱,今夜搶先亮相紅毯,以破尺度的 Alexander McQueen2023秋冬短版西裝外套露出胸肌和刺青,他也熱情送上飛吻給現場眾多粉絲們,表示2024年會「non-stop & keep going不停努力」帶給大家更多精彩作品。

▲阮經天穿Tom Ford西裝。(圖/記者湯興漢攝)

阮經天則獲得「Breakthrough of the Year」,他更以《周處除三害》入圍本次金馬60最佳男主角獎,聊到今天的打扮,他說特別選了自己喜歡的西裝,來自美國設計師品牌Tom Ford,今夜眾星雲集,他謙虛說自己欣賞各個領域優秀的得獎者。王淨本次以Giorgio Armani 2023秋冬系列黑色洋裝登場,略帶復古的絨布材質在她演繹下散發可愛感,她拿下「Courage of the Year」,直言非常感動、也緊張到發抖,感謝一路上帶給她勇氣的人,也謝謝陪伴她的粉絲朋友。

▲王淨以Giorgio Armani 2023秋冬系列黑色洋裝登場。(圖/記者湯興漢攝)

▲金鐘視帝薛仕凌出席。(圖/記者湯興漢攝)

▲范少勳。(圖/記者湯興漢攝)