綢緞髮必備3款潤澤系髮油　一抹糾結散去、還能阻隔煙味超強

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬季節到來，不僅臉部肌膚乾燥，頭髮也深度缺水，想要擁有柔順髮絲，以下多款髮油絕對要立刻擁有，只要輕輕擠一下就可以擁有綢緞髮。

＃rahua 亞馬遜全能修護精華油，47ml、售價1600元

來自紐約的奢華養髮品牌rahua致力運用天然植萃能量，呵護出細緻秀髮，這次推出全新的精華油，更是採用雅馬遜雨林的rahua果實，並且透過超越有機和公平貿易的Symbiotic共生法成分來源，打造天然且安全的純素配方，濃度極高的扎實質地，使用起來卻完全不會厚重，可以打造出飄逸細緻的長髮。

＃瑪宣妮 珍珠光護髮優格，售價188元

少女最愛的瑪宣妮用起來總是散發迷人的花果香氣，這次秋冬更推薦使用護髮優格，高純度質地可以幫助髮絲潤澤修護，來自天然野玫瑰提煉的玫瑰果油更可以滋潤秀髮，浸潤在滿滿的珍珠精華之中，更可以達到完美的保護，更是採用不沾菸香氛配方，讓髮絲不會吸附奇怪的異味，一整天散發迷人香氣。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油－暖木裸香，售價599元

巴黎萊雅最受到歡迎的金緻護髮精油，推出史上第一支木質調的香氣，由BYREDO御用調香師Jérome Epinette親自打造的香氣，蘊含高濃度的雪松精萃、白棉木精油，可以迅速打造出柔順絲滑晨光髮絲，迅速展現出性感活力的高段位香氣。