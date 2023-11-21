爆紅半世紀！到現在依舊打趴大牌的「阿嬤級美妝」CP值超高

記者李薇／台北報導

好用的單品不管歷經多久的時間，依舊可以被不同世代的女性所喜愛，有些甚至連價格都很親民，學生族也可以輕鬆入手，以下就盤點多款紅透半世紀的「阿嬤級美妝」，每一款直到現在仍舊是網友狂推的寶藏單品，絕不能錯過。

＃資生堂 嘉美艷容露，150ml、售價120元

這一支在1966年誕生的嘉美艷容露，一上市就成為當時那個年代最潮的化妝水，雙層的質地在搖勻之後可以用來塗抹在肌膚上，安撫痘痘的效果特別好，同時用起來又帶有淡淡的涼感，因此直到現在仍舊非常受歡迎，很多人更是會冰在冰箱，搭配化妝棉濕敷，鎮定效果更佳。

＃雪芙蘭 滋養霜，120g、售價89元

可以說是「台版妮維雅」的雪芙蘭滋養霜，至今已經暢銷40多年，100%台灣研發、製造的成分，是很多人安心選購的指標，不僅可以當作身體乳或是臉部霜使用，甚至還有不少人開發出新用法，當作面膜厚敷、卸妝霜來使用，簡直就是國民乳霜。

＃耐斯 洗髮粉，售價79元

有別於現代洗髮多是液狀型態的設計，這款之前在網路上爆紅的洗髮粉，乾燥成分不僅外出攜帶很方便，更厲害的是控油力超級強，洗完之後頭髮蓬鬆又乾爽，簡直油頭人福音，用過整個回不去，甚至還一度賣到缺貨。

＃資生堂 夢思嬌眼線液，售價159元

資生堂的夢思嬌彩妝系列，也是紅透半邊天的好物，一整瓶小巧好攜帶的罐裝設計，墨水漆黑又顯色，重點是一整天下來也不會暈妝，難怪直到現在都還持續熱賣中，受到很多美妝控喜愛，重點是價格便宜又大碗，CP值有夠高。

＃斯儂恩 綠豆粉，售價69元

相較於現在洗顏乳、面膜的成分更進步，過去一度很受歡迎的天然綠豆粉，可以說是古早時代媽媽、阿嬤都愛用的單品，不僅可以用來洗臉去角質，還有人會用來敷臉，雖然現代醫學不建議這樣做，但仍舊是流傳到今日的美顏寶藏。