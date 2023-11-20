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換季用正好！專家教你正確用「美容油」　荷包蛋保養法快學起來

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▲▼專家教美容油保養。（圖／Unsplash）

▲美容油用對方法其實很好上手。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣多變化，台灣的天氣時而乾燥寒冷、時而陰雨綿綿，此時肌膚容易出現緊繃乾燥，甚至脫屑等狀況，保養品牌綠藤生機建議，不妨在天冷時，利用油保養取代乳液，為皮膚帶來滋潤與養護，若不知道如何使用，快試試以下3個方法。

▲▼專家教美容油保養。（圖／品牌提供）

▲利用熱氣為讓美容油更快被肌膚吸收。（圖／品牌提供）

#臉部精華油 + 熱毛巾

想讓肌膚展現紅潤健康的光澤，可在以精華油為肌膚保養時適時為肌膚「加溫」。推薦「油熱敷」不僅能促進肌膚的血液循環，更能讓臉部精華油更快被肌膚完整吸收，達到保養的理想效果。

《臉部精華油熱敷6步驟》

1. 將熱毛巾濕敷於潔淨臉龐約 20 秒（毛巾不能敷到冷掉才拿起來！）
2. 將手搓熱後，把臉部精華油滴 2-3 滴，透過手心的熱度，慢慢按壓進臉部肌膚各部位（從額頭、雙頰、下巴、眼睛、脖子）
3. 透過油的延展性，將雙手由內往外、由下往上均勻塗抹臉部精華油於全臉。
4. 按摩步驟由額頭開始，接著在眼周、雙頰部位以輕輕按壓的方式，促進血液循環時做到滋養與保護功能。
5. 按壓後，以熱毛巾重新熱敷一次臉部，讓殘留於表層的油脂滲透進肌膚。
6. 多餘的油可帶到脖子跟肩膀，深深按壓停留 5-10 秒鐘，幫助放鬆肌肉。

#臉部精華油 + 精華露

將精華油、精華露（或精華液、化妝水等水相保養品）調和而成的「荷包蛋保養法」，透過自己調和水與油，創造清爽、活性卻更突破的保養法，只需 30 秒，從保濕鎖水、到進階修護，滿足你肌膚需求。

《荷包蛋保養法這樣做》

步驟1：按壓 1-2 下精華液或化妝水，作為蛋白。
步驟2：加入適量的精華油作為蛋黃，就是一顆給肌膚的荷包蛋，精華油用量建議從一滴開始，再慢慢向上加。
步驟3：混合荷包蛋：將水相精華液/化妝水與油相精華油，於掌心混合均勻，從較乾燥的兩頰輕輕按壓，再帶到 T 字部位即可。

#臉部精華油 + 按摩工具

臉部精華油延展性佳，本身就是很好的按摩油，推薦將精華油按壓進臉部肌膚後，可再以手指關節或提拉棒、按摩滾輪等工具作為輔助，由內往外、下往上的按摩方向，慢慢刺激臉部穴道，除了提升精華油的吸收效率，更能幫助拉提臉部。

關鍵字：

美容油, 油保養, 換季保養

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