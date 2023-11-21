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橘子也進榜！營養師曝「14款養肝排毒食物」、讓你不再虛累累

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▲▼營養師傳授養肝排毒飲食。（圖／Unsplash、Pexels）

▲柑橘富含維生素C能幫助肝臟排毒。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

肝若不好人生是黑白的，大家總說肝是沉默的器官，等到發現異狀，事情就很大條了，營養師高敏敏分享，若你常虛累累、沒精神、總是睡過頭，都可能是需要養肝的警訊喔！營養師建議14種養肝排毒食物，跟著吃絕對有益處！

#足夠飲水量

營養師高敏敏表示，毒素可透過汗水、尿液代謝，因此建議每人都應該多補充水分，幫助排出體內毒素。

▲▼營養師傳授養肝排毒飲食。（圖／Unsplash、Pexels）

#綠色蔬果汁

蔬果中的植化素解毒能力好，能幫助肝臟修復，建議可以偶爾喝西芹汁、小麥草汁、明日葉汁或甜菜根汁、胡蘿蔔汁，都是好選擇。

#十字花科蔬菜

蔬菜中的蘿蔔硫素、吲哚類，皆有益肝臟進行化學物質的中和排毒作用，建議可以補充綠花椰菜、花椰菜、高麗菜、白菜和白蘿蔔。

#健康的油

健康的油含有不飽和脂肪酸，能幫助調節脂肪肝，建議選擇橄欖油或是堅果等，都能獲得好油分。

#蛤蜊湯

蛤蜊中含有牛磺酸，可強化肝機能，同時降低壞膽固醇。

▲▼營養師傳授養肝排毒飲食。（圖／Unsplash、Pexels）

#甜菜根

甜菜根富含花青素，能幫助減緩肝臟負擔。

#柑橘

擁有優秀的維生素C和抗氧化劑，能協助肝臟排毒。

#富含硫的食物

營養師高敏敏提及，富含硫的食物能幫助殺菌且清除體內毒素，像是大蒜、洋蔥、青蔥、韭菜對肝臟好處多多。

#薑黃

薑黃被廣泛使用在健康食品上，主因就是它具有超強的抗氧效果’，可調節肝臟的整體功能。

#紅棗

紅棗可泡水、泡茶一起喝，幫助促進代謝同時養肝。

▲▼營養師傳授養肝排毒飲食。（圖／Unsplash、Pexels）

#鮭魚

含也豐富優質蛋白質及Omega-3，協助修復肝臟發炎。

#豆腐

豆腐富含植物性優質蛋白質，能幫助肝修復。

#燕麥

富含膳食纖維及維生素B群，可以促進肝細胞代謝。

#深綠色蔬菜

深色蔬菜解毒功能好，可協助肝臟修復。

營養師高敏敏最後也提醒，除了多吃以上養肝食材外，平時也可以多吃原型食物，少吃加工品、油炸等高熱量食物，也建議避免甜食，因為過多的糖也會使肝臟脂肪堆積。

關鍵字：

養肝, 排毒, 飲食, 營養師

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