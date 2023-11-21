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身體瘦但有肥肚？營養師揭8個「小腹凸出原因」：甜食控要小心

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▲▼ 營養師曝讓小腹變大的8個原因。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒，愛吃甜食可能就是造成你小腹凸出的原因。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

有些人其實不胖，但小腹就是很大很凸，不僅影響體態不好穿衣服，視覺上看起來更是顯胖好幾斤！想改善凸小腹、告別「小腹婆」稱號，又不知道問題出在哪？知名營養師張家榕就指出會讓小腹凸出、肚子變大的8個原因，快來看看你中了幾個？

▲▼ 營養師曝讓小腹變大的8個原因。（圖／示意圖／達志影像）

＃愛吃甜食、加工食品

像是甜食、加工食品和精緻澱粉，吃多容易累積腹部脂肪。建議飲料要改選無糖、多喝水，減少糖分攝取，精緻澱粉也要少吃。

＃骨盆前傾／後傾

有些人是因骨盆前傾或骨盆後傾的關係，使得小腹看起來比較凸出。若是這個原因，就需要找專業人員幫助調整改善體態。

▲▼ 營養師曝讓小腹變大的8個原因。（圖／示意圖／達志影像）

＃便秘

平時太少吃蔬果，導致排便不順、便秘者，建議日常飲食中要多吃新鮮蔬果等高纖食物，並多喝水，幫助排便順暢。

＃姿勢不良

像是久坐、駝背等姿勢不良或內臟下垂都會讓小腹變得凸出。建議長時間坐著辦公的人，要定時抽空起身活動，少駝背、不翹腳。

＃脹氣

避免攝取容易脹氣食物，多活動並補充好菌，幫助減少脹氣情況發生。

▲▼ 營養師曝讓小腹變大的8個原因。（圖／示意圖／達志影像）

＃肌肉量不足

核心肌群沒力、小腹肌肉鬆弛，就會看起來下垂又凸出，加上沒運動會讓囤積在腹部的脂肪更不容易消。建議養成運動習慣，並多訓練核心。

＃過量飲酒

過量飲酒也會造成腹部脂肪堆積。建議適量喝酒，也要少吃油炸、重鹹食物。

▲▼ 營養師曝讓小腹變大的8個原因。（圖／示意圖／達志影像）

＃壓力大

壓力大會產生壓力荷爾蒙，容易讓人暴飲暴飲，都會讓你的肚子悄悄往橫向發展。要找到適合自己的情緒紓緩方式，適當紓解壓力，且要睡飽、睡好，並可補充鈣、鎂、色胺酸。

最後，張家榕也提醒，想瘦小腹不能靠節食，節食會讓肌肉流失，使得小腹肌肉鬆弛，看起來就會下垂又凸出，再加上如果是常常久坐沒運動的人，脂肪會更容易囤積在腹部，反而更糟。

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瘦身, 減肥, 瘦腰, 瘦小腹, 肥肚, 大肚子, 小腹, 小腹婆, 小腹凸出, 原因, 營養師

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