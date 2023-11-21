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梅西世足賽冠軍球衣要賣3億　有望飆破體育紀念品拍賣天價紀錄

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▲▼ 梅西 。（圖／公關照）

▲梅西手拿2022年世界盃足球賽所穿的阿根廷隊球衣，11月30日將登蘇富比拍賣。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）日前獲得象徵足壇個人最高榮譽的2023年「金球獎」，是他14年來第8度獲得此殊榮，他在運動界的聲勢達到頂峰，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）在他奪得2022世界盃足球賽冠軍1周年之際，宣布將在11月30日至12月14日的專場上公開拍賣他於去年世界盃關鍵比賽所穿的6件球衣，估價逾1,000萬美元（約台幣314,950,000元），有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。

▲▼ 梅西 。（圖／公關照）

▲梅西於2022世界盃對上法國決賽時所穿的球衣。

蘇富比將上拍6件梅西所穿的阿根廷隊10號球衣，分別是他在2022世界盃總決賽、準決賽、八強、十六強的上半場，以及3場小組賽中的兩場比賽所穿的戰袍，這套球衣來自美國科技初創公司AC Momento，該公司不僅提供體育流動應用程式，也與梅西等知名運動員合作，協助他們管理比賽穿戴的紀念品收藏。此次梅西球衣拍賣部分收益將撥捐UNICAS計劃，為罕見疾病兒童提供醫療服務。

▲▼ 梅西 。（圖／公關照）

▲梅西於在2022世界盃總決賽、準決賽、八強、十六強的上半場，以及三場小組賽中的兩場比賽所穿的球衣將拍賣，估價逾314,950,000元。

梅西拍賣球衣做慈善，讓粉絲也開始期待他可觀的名錶收藏能登上拍賣會，他換錶的速度驚人，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）2023年新款幾乎都被他納入收藏，在場邊看隊友比賽時曾被目擊帶著百萬元的Ref. 6007G的CALATRAVA自動上鍊白金腕錶，顯露對休閒運動風錶款的偏好。

▲▼ 梅西 。（圖／公關照）

▲梅西身穿LV訂製Damoflage 印花羊毛訂製單排扣燕尾服搭TAMBOUR金錶，領取金球獎Ballon d’Or®官方硬箱獎盃。（圖／LV提供）

▲▼ 梅西 。（圖／公關照）

▲梅西收藏PP 2023年新款Calatrava 6007G 18K白金自動上鍊錶，1,226,000元。（圖／翻攝PP官網）

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梅西, 蘇富比, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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