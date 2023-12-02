聖誕禮物「項鍊」送出心意！宋慧喬、Jennie私服同款經典超百搭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

綜觀所有的珠寶品項，項鍊可以說是最不需要顧忌穿搭風格／尺寸的作品，簡單戴上就為整體造型帶來質感亮點，絕對是送禮的完美首選。

隨著歲末年初佳節到來，本篇從宋慧喬、Jennie、韓韶禧、安海瑟薇（Anne Hathaway），四組名人的項鍊穿搭，來為大家盤點包括CHAUMET、CHANEL、 BOUCHERON寶詩龍、BVLGARI寶格麗，最適合送禮精品經典入門款項鍊！

名人項鍊穿搭盤點

Jennie

BLACKPINK Jennie私服也常穿搭的這款項鍊來自Chanel菱格紋圖騰的Coco Crush珠寶系列2023年新品，最特別的小巧思是墜飾以「C」字母設計，中央藏有一顆鑽石，鍊節長度皆有多段可調節，扣環處則有小巧的品牌吊牌妝點！

▲（上圖JENNIE穿搭同款）COCO CRUSH 項鍊，18K BEIGE米色金與鑽石，建議售價NT$196,000元；（下圖）ETERNAL N°5 項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，建議售價NT$331,000元。

宋慧喬

宋慧喬與法國珠寶品牌Chaumet的合作始於2019年，這款全新推出的Joséphine Aigrette長項鍊新品，也現身在她的私服造型！新作重新演繹經典設計，以V形鷺羽裝飾的線條感與放大鑽石的錯視效果為特色，金質底座也透過鏤空手法更顯輕盈細緻，推薦給偏愛優雅氛圍風格的女孩。

▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18 K 玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石。

韓韶禧

全球品牌大使韓韶禧為寶詩龍拍攝的佳節形象廣告Emerald Enchantment，以品牌入門代表作Quatre四環圈系列珠寶的全套Total Look抓住眾人目光，作品所乘載的多元線條裝飾與質感選材，它的樣式簡約時髦，是最能走入人們每日生活的百變珠寶。

▲BOUCHERON Quatre Classique系列吊墜項鍊，黃金、白金、玫瑰金750材質、棕色PVD，鑲嵌鑽石，參考價格NT$88,500。

安海瑟薇

安海瑟薇近期於寶格麗冬季佳節形象廣告中，以歡慶華麗奇蹟為主題，直接為大家用穿搭示範推薦精選珠寶作品，其中的Divas’Dream系列是最為好入手的經典款，立體扇形吊墜造型的設計源自羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖案，綴上精緻寶石，單戴可愛討喜、兩條疊戴更是優雅醒目！

▲BVLGARI DIVAS’ DREAM 18K 玫瑰金項鍊，鑲飾珍珠母貝元素和密鑲鑽石。

加碼看：GRAFF 蝴蝶幻影系列項鍊

英倫頂級珠寶品牌格拉夫（Graff），針對歲末佳節推出兩款for him／for her全新作品，其中，一款18K玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶石的項鍊，源自品牌經典的蝴蝶幻影系列，細節特色以內、外及鏤空的方式組成雙層翅膀，再搭配密鑲寶石，將翩翩飛舞的靈動體態昇華精緻設計，質感無可挑剔。

▲GRAFF蝴蝶幻影項鍊，18K玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶石。

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