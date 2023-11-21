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安格斯12星座一周運勢11／20 - 11／26　獅子最後最強大的脫單潮來臨

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

太陽、火星在本周間先後移位，加上原本的水星進駐，這周呈現難得的三星連珠，也讓牡羊座9宮內一時吉星雲集，意謂著近期有極大出遠門的機會，這段時間就算再忙也不妨安排自己外出趴趴走，有機會在人際甚至工作方面換來一波新的氣象。感情走入不穩定的狀態，某些曖昧將可能混淆你真正的感覺，務必警醒釐清。

金牛 4.21~5.20

時好時壞的變化、時快時慢的進展，不論金牛座是否習慣了這樣時刻翻盤的恆常，以不變應萬變的氣勢都能為你帶來沉穩的能量，這周的你除了被動承接，主動為自己做出選擇，也並不是件太壞的事，特別是感情上適合轉守為攻，為自己的幸福爭取更多機會，交往中的也不要老是把話藏心裡，喜歡的心意不妨大聲表達，兩人關係更甜美！

雙子 5.21~6.20

儘管金星走入了雙子的姻緣宮位，但未必意味著雙子有望年前閃婚，至少近期感情上還有一小段低潮期，就算過去奉行單身主義，近期可能也被各種閃光蜜戀畫面煞到，默默想著成雙成對的可能性。建議你別預設任何立場，不妨讓緣分自行發展，也許多一個情人，也許多一個知己陪伴，都將為你生活添上不同色彩。

巨蟹 6.21~7.21

穩定又紮實的工作表現，讓巨蟹座近期容易成為長官主管安心倚賴的對象，但相對來說你的考驗與壓力也持續提升，需要更多進階的專業訓練，這段時間可以把握機會在擅長的地方加倍衝刺，將容易得到上司的重用，有什麼好的想法或是需求都可以趁這時機溝通。感情關係慢慢進入到比較平衡的階段，交往中者能沉浸在小小幸福中。

獅子 7.22~8.22

愛情宮位中匯集了智慧、感性與行動能量，彷彿在為盼了許久的獅子座帶來一道戀愛曙光，年底前適合抓住一個三大行星合相的機會，打開人際運勢，這會是年底前最後也最強大的脫單潮喔！至於有感情者，兩人之間的誤會與糾葛將在生活的磨合中愈磨愈合，彼此理解彼此包容之下，暖暖冬日前兩人感情會再有一波升溫！

處女 8.23~9.22

這周在太陽、火星移位下，處女座將會經歷了一波少見的旺運潮，這周適合把握這段機會放鬆心情，去郊外散心、體驗不同生活圈，都能為你帶來更多的靈感刺激。單身者更別停下與朋友往戶外或大自然趴趴走的機會，自然的環境最容易帶給你幸運！這周間在水星位移之下，單身者將有不期而遇的姻緣，美好的機會值得把握。

天秤 9.23~10.22

雖然生活中少不了各種硬仗正在開戰，不過天秤座往往是最息事寧人的那一位，任何事都可以商量妥協，這周的你在水星助威下無疑是個「喬王」，不但能憑著溝通為自己減免很多麻煩，還能幫助朋友，只不過關關難過，這周感情唯一是能讓你感到療癒的良藥，至於單身者此時則能感受到某人溫暖的眼神，也許能遇上一段暖心邂逅。

天蠍 10.23~11.22

儘管天蠍座承受了不少各方面的沉重壓力，不過多虧了火星移位，近期工作上令你擔憂的事90%都不會發生，拿出積極認真的表現反而能為你逆轉劣勢，得到大家的認同！近期任何事都別想太多，有機會就盡量爭取，唯獨感情方面，此時得先釐清身邊對象有想認真，還是只想一時玩玩，別一時意亂情迷走進感情死胡同。

射手 11.23~12.21

水星、太陽、火星這幾顆對射手來說影響甚鉅的行星，這周間都不約而同的移至了本命宮位，看似吉星高照，其實中間仍藏有不確定性，射手座只有在對的時間抓對機會，才能避開過猶不及的殘念！感情上就算單身也不孤單，人際運抬升的這段時間，身邊總少不了知己好友陪伴，既能為你解悶，也會是為你帶來感情契機的貴人。

摩羯 12.22~1.19

火星的移動就像是摩羯運勢中的「維骨力」，能即時強化摩羯的力量，也能有更高的耐受性，勇於面對生活中各種挫折、負面聲浪，同時帶來一波行動力，這段時間適合集中專注度在自己的工作或是斜摃事業上，條條大路都能帶來收入，重點是別讓惰性安逸破壞了好機會！感情路途仍未明朗，單身者持續的付出先別計較太多！

水瓶 1.20~2.18

這周水瓶可能默默發現，生活上某些預料外的變化，將把你帶到一個很沒安全感的狀態，其實小小冒個險也不算壞事，還能為生活帶來一點小刺激或不期而遇的驚喜，工作上只要全力以赴就好，不用太在意結果。至於感情，與情人間得當心兩人溝通有點卡，可能有些誤會產生，單身者邂逅運旺盛，是你散發個人魅力的時期。

雙魚 2.19~3.20

職場上沒有永遠的敵人，雙魚座歷經漫長的煎熬或許能理解這個道理，過去被你視為小人的對象，近期很可能反而成為助你一臂之力的貴人，又或者形勢轉變下成為有同樣目標的同路人，因此對人千萬保留一點餘地，某些始料未及的變動正在醞釀。單身者在金星與太陽相應的相位之下，將有更進一步進展的機緣。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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