韓系慵懶感捲髮3大重點！自然修飾不挑人　自己捲出絕美短髮

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短髮可以做的造型不多？其實透過簡單的捲度就可以製造出不同風格的造型。以下帶來韓系捲髮三大重點，還有簡單的捲髮教學，在家不求人就可以擁有時下最流行韓系捲度。

韓系慵懶捲髮3大重點

1：髮根不貼頭皮

經常使用社群平台的人應該不難發現，韓系髮型設計師在做造型時，一定會特別注重髮根的蓬鬆度。透過增加髮根與頭皮之間的距離，可以拉長臉部縱向比例，藉此達到頭包臉的小臉效果，視覺上髮量也會更提升，整體看起來更有精神。

2：捲度自然蓬鬆

本季的捲髮趨勢更趨近於柔和，比起捲度鮮明的羊毛捲，韓國造型師更傾向打造慵懶氛圍、捲度蓬鬆且自然修飾的髮型。除了不挑人、更貼近日常感外，整理起來也更不費力。

3：運用瀏海修飾臉型

明明同樣的髮型、捲度，為什麼捲完的效果還是少了那麼一點「氛圍」？其實是在做造型時，可能遺漏掉的瀏海部分。因為瀏海是最靠近臉周的區域，透過變換不同的瀏海造型，甚至是加上簡單的弧度、拉出幾根碎髮就可以達到修飾臉型的效果。

4款韓系短捲髮教學

1：隨意波紋捲

帶有些微法式感的水波捲度真的太迷人！這個髮型主打的就是隨意感，因此捲髮的技巧也不需要太過講究，就算是新手也能輕鬆上手。

1.使用直板夾從太陽穴位置開始，以「一內一外」的手法往下捲直至髮尾。

2.確保髮尾是向外夾呈現出外翹捲度。

3.稍微整理一下瀏海，停留時間不需要太長，稍微有點捲度即可。

4.接著取出頭頂處髮片，夾住髮根往外捲，讓頂區頭髮更蓬鬆。

2：鹽系微捲髮

這種S型捲度剛剛好可以將耳朵露出來，透過增加兩頰兩側的空間感還可以達到完美的顯瘦效果。鹽系風格中帶一點些許的女人味，讓喜歡耳下短髮造型的女孩多了一種不一樣的選擇。

1.首先將頭髮分區，將耳朵以上的頭髮先紮起。

2.使用電棒從耳朵位置往下捲出S型弧度，讓尾端捲度是朝外翻。

3.這層捲完後，進行第二次分層；將耳際線髮以上的頭髮紮起備用。

4.靠近臉部兩側的頭髮從根部的位置向外捲，達到墊高頭髮的作用，接著進行步驟二。

5.其餘頭髮則可以省略前面墊高頭髮的步驟，重複步驟。

6.將頂區髮根夾蓬鬆，接著將瀏海以「內扣後拉」的手法捲出弧度。

7.最後將頂區的碎髮向後翻夾，後腦杓順順的夾出蓬鬆度即可。

3：韓系外翹捲

甜美風格讓人好感度提升！除了妝容外，髮型的搭配也是關鍵，這款「韓系外翹捲」日常、約會都相當適合，步驟手法也容易上手，可以輕鬆學會。

1.從耳際作為分界，分為上下兩層頭髮，並將上層頭髮固定備用。

2.將電捲棒朝下朝著髮尾處往下、往外拉，重複動作將下層頭髮捲完。

3.上層頭髮則是將電捲棒垂直於頭髮，同時將墊片朝前夾住頭髮向後拉。

4.接著將夾板朝下將同一束頭髮夾出一個外翹的弧度。

5.將電棒以垂直夾板朝前的方式夾住瀏海鬢角，往外拉出弧度。

6.接著隨機取出幾縷頭髮，在髮根位置捲出一個小弧度，增加蓬鬆感。

7.最後取出頭頂髮片，將捲髮棒的夾板朝前，以水平的方式夾住頭髮往前推即可。

4：鬆軟慵懶捲

鬆軟溫柔的慵懶捲讓人忍不住想抱緊處理！透過層層堆疊出的捲度，可以讓髮量翻倍，達到完美的高顱頂效果，整體也多了幾分慵懶的氣息，是冬季針織毛衣的絕配。

1.一樣將頭髮分層，第一層頭髮先夾直後在髮尾處帶出微微的外翹捲度。

2.第二層頭髮先往外夾出一個弧度，再下移同時向內彎，完成一個S型弧度。

3.第三層與第二層雷同，只是增加一個弧度。將直板夾以外－內－外－內的方式夾出捲度。

4.同一層取出幾束頭髮，垂直夾住頭髮往後捲，接著往下再重複一次動作。

5.最後一層頭髮重複步驟四。

6.接著水平夾住瀏海鬢角根部，向上拉出頭髮。將下顎處頭髮向前拉出一個C字即可。

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