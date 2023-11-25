fb ig video ETtoday search mobile

日本街頭超夯「倒漸層撞色染」　髮色上淺下深特別又吸睛

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

旅遊開放後大家是否也已赴日旅遊？東京街頭近來流行一款倒漸層染髮，由淺到深或撞色搭配超吸睛，比起先前流行的裙擺染，這款設計髮色現在更深得日本女孩的心。

倒漸層染髮

過去我們曾介紹過裙擺染，著重於髮尾特殊色的展現，即便上半部分是原生髮色，只漂了髮尾的顏色也可以，是想要嘗試特殊色很好入手的挑染方式。今年可以到處旅遊、也可以拿掉口罩，髮色成為了整體造型不可或缺的一環，搭配服裝、妝容的色系，增加了大家嘗試特殊髮色的意願，變化上也日漸豐富了起來。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

常見的上下塊狀染髮漸層，順應頭髮生長的方向，大多為上深、下淺以利後續髮根長出原生髮色後可以很好的銜接，布丁頭比較不明顯，確實也更符合大部分人的需求；倒漸層的意思就是指「上淺下深」，和前面說的順應頭髮生長方向不同的漸層之意，或許維持的時間不長，卻不得不承認這樣的造型非常特別又吸睛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

而倒漸層的搭配方式有非常多種，像是比較搶眼對比的金、黑搭配，又或是比較漸層感的淺棕、深棕搭配等等，端看消費者想要呈現的風格。近期在日本也大吹復古風，所謂#平成ギャル也就是109辣妹意味的風格，復古新風格的搭配也非常流行。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

當然也有比較親民的配色，最常見的就是淺米色搭配棕色的染髮、淺金色配上黑色染髮之類的，髮型師也提到這款染髮其實很適合染髮後曾將髮尾染深的人，原因是通常漂染過後的髮尾再染黑很容易卡色，反而比新長出來的頭髮更難漂淺，上淺下深反而是比較適合的。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

不曉得這款造型大家會想試看看嗎？

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 請問你要幾分熟？ 2023一定要筆記的「美拉德染髮」盤點，秋冬氛圍感就靠髮色！

韓系慵懶感3大重點！隨意波紋捲、鹽系微捲髮步驟詳解，自己捲出絕美短髮

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 染髮, 漸層染, 撞色染, 挑染

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

又在熬夜？網搜5個讓「大腦變笨的行為」、你中了幾個？

又在熬夜？網搜5個讓「大腦變笨的行為」、你中了幾個？

佘詩曼《新聞女王》10殘酷職場金句：不給對手留漏洞，才叫贏

佘詩曼《新聞女王》10殘酷職場金句：不給對手留漏洞，才叫贏

天冷正合適！聖誕限定「香氛沐浴盤點」、讓香味陪你入眠

天冷正合適！聖誕限定「香氛沐浴盤點」、讓香味陪你入眠

NIKE黑五限時閃促「下殺對折」新鞋1039元到手！　adidas滿額現折800 沛納海年曆錶功能一眼看懂　台中新店錶迷有眼福　 無印良品新款「高領半拉鍊開襟衫」秒現天鵝頸！　率性領圍保暖更加倍 星巴克熊熊杯架包巨可愛！　11／28起限定門市開賣 胃經常不舒服？營養師教你「簡單10招顧胃」：天冷別補太多 用4種方式確定「他是對的人」　真正的人格會從小地方顯現 HUBLOT紫色雄獅錶好霸氣　英超足球迷一眼認出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面