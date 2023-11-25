日本街頭超夯「倒漸層撞色染」　髮色上淺下深特別又吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

旅遊開放後大家是否也已赴日旅遊？東京街頭近來流行一款倒漸層染髮，由淺到深或撞色搭配超吸睛，比起先前流行的裙擺染，這款設計髮色現在更深得日本女孩的心。

倒漸層染髮

過去我們曾介紹過裙擺染，著重於髮尾特殊色的展現，即便上半部分是原生髮色，只漂了髮尾的顏色也可以，是想要嘗試特殊色很好入手的挑染方式。今年可以到處旅遊、也可以拿掉口罩，髮色成為了整體造型不可或缺的一環，搭配服裝、妝容的色系，增加了大家嘗試特殊髮色的意願，變化上也日漸豐富了起來。





常見的上下塊狀染髮漸層，順應頭髮生長的方向，大多為上深、下淺以利後續髮根長出原生髮色後可以很好的銜接，布丁頭比較不明顯，確實也更符合大部分人的需求；倒漸層的意思就是指「上淺下深」，和前面說的順應頭髮生長方向不同的漸層之意，或許維持的時間不長，卻不得不承認這樣的造型非常特別又吸睛。





而倒漸層的搭配方式有非常多種，像是比較搶眼對比的金、黑搭配，又或是比較漸層感的淺棕、深棕搭配等等，端看消費者想要呈現的風格。近期在日本也大吹復古風，所謂#平成ギャル也就是109辣妹意味的風格，復古新風格的搭配也非常流行。





當然也有比較親民的配色，最常見的就是淺米色搭配棕色的染髮、淺金色配上黑色染髮之類的，髮型師也提到這款染髮其實很適合染髮後曾將髮尾染深的人，原因是通常漂染過後的髮尾再染黑很容易卡色，反而比新長出來的頭髮更難漂淺，上淺下深反而是比較適合的。









不曉得這款造型大家會想試看看嗎？

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