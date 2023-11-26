西裝外套「上下半身搭配」公式學起來！加碼正確保養清潔、10款必收推薦

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要說伴隨四季的百搭單品絕對少不了西裝外套！不只適合上班穿，就連出席正式場合、休閒出遊都是穿搭的得力選擇！本篇透過名人示範20+西外穿搭選擇，為你整理西外穿搭公式、品牌推薦與清潔保養！

「西裝外套」穿搭公式：上半身搭配

1.西裝外套＋襯衫

最經典易駕馭的穿搭，就是挑選一件寬鬆版型的襯衫搭配西裝外套，既展現輕鬆自在，又不失正式感，可以學習超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），配上常見單品，例如帽子和墨鏡，或是參考德國時尚博主Lara的搭配，穿上長靴配上長襪更富層次，讓整體氛圍多點變化。

2.西裝外套＋高領打底衣

每個人衣櫃想必一定都有基本的高領素色打底衣！可以參考超模Elsa Hosk簡單黑色打底，配上短版條紋西外套裝，以「炫腹」的中空造型亮相，另外她還戴上墨鏡，增添帥氣魅力。

3.西裝外套＋毛衣

時序入冬天氣逐漸轉涼，如果想擺脫厚重穿搭，不妨參考女星Jessica以簡單素色高領毛衣配上Oversized西裝外套，簡單免動腦，讓你出門多睡五分鐘！或是學BLACKPINK成員Rosé以V領毛衣配上皮革有型的西裝外套來增加整體視覺效果。

4.西裝外套＋馬甲

馬甲與成套西裝結合，突顯俐落帥氣，簡約配件還可以提升整體品味，像是德國時尚博主Lara就以墨鏡和撞色的運動鞋來搭配，為服裝注入活力感，瑞士時尚博主Mary L Jean則以大大的白色胸花作點綴，還以髮箍、項鍊及墨鏡做搭配，具氣場又不失個性。若不知該如何著手這樣的穿搭，不妨參考韓星Krystal以最基本白色馬甲配上西外，簡單高級，相信人人都能輕鬆駕馭。

5.西裝外套＋帽T

提到西裝外套，別忽略了與帽T的搭配！不僅能賦予整體造型正式感，還可透過不同風格的帽子和款式增添變化。可參考超模海莉比柏（Hailey Bieber），戴上帽T連帽和墨鏡營造出街頭時尚感，絕對是秋冬女孩值得嘗試的街頭風格！

6.西裝外套＋披肩衛衣

近年來衛衣疊穿當作披肩是許多人的熱門選擇，像是韓國模特郭智英，巧妙將撞色衛衣與西裝外套相融合，既保暖又不失風格還讓整體造型注入活力，還有德國穿搭博主Linda以同色系帽子和披肩衛衣與西裝外套做搭配，讓個人風格看起來更鮮明。

7.西裝外套＋T恤（短T、條紋T）

各種風格的T恤搭配西裝外套，不管是潮流短T或簡約的條紋T都是絕佳選擇。比如超模二代凱亞葛柏（Kaia Gerber）以淺藍短T配上深藍西外與短裙，打造穿搭層次感，同是也讓身材比例更修長；而韓星Krystal以日常條紋T配上深色丹寧褲最後套上百搭西外，打造出個性十足的休閒風格。

8.西裝外套＋Oversized T恤

凸顯上半身造型，挑選Oversized T恤搭配西裝外套，讓下半身隱匿於寬鬆造型中，提供舒適感、還能遮肉，創造簡約修身的穿搭。可以參考美國歌手兼模特Erika Costell以亮面皮革西外搭配白色尖頭長靴，多了一份率性的造型感。

9.西裝外套＋平口上衣

辣妹衣櫃必備的平口抹胸，像時尚KOL莫莉穿上毛絨平口和寬鬆西褲，再搭配Oversized西裝外套，巧妙露腰營造俐落率性，兼具帥氣與性感的風格。

10.西裝外套＋運動內衣

大膽的姐妹可以直接穿上運動內衣，誰說運動單品不能兼具時尚感？寬鬆西裝混搭運動內衣，氣場直接拉滿。參考超模Hailey Bieber及現居紐約的時尚博主Venetia Alia街頭運動時尚，不僅舒適隨性還可以趁機低調炫耀傲人的人魚線，另外可以再搭配項鍊加以點綴。

11.短西外＋透膚襯衫

Rosé這套穿搭俏皮中帶有一絲性感的造型，迷人的短款西外搭配透膚襯衫，選擇配上精緻飾品，例如耳環、戒指，讓整體穿搭更添優雅氛圍。

「西裝外套」穿搭公式：下半身搭配

1.西裝外套＋西褲

西外套裝絕對是不費心思輕鬆出門的好選擇，還能營造簡約正式感。可參考BLACKPINK成員Lisa的穿搭，整體以黑粉配色為主，粉色套裝搭配落地西褲，配上頭飾，為整體氛圍定調。

2.西裝外套＋寬褲

如果想營造鬆弛感，試試西裝外套搭配寬褲，可以參考來自台灣的時尚博主Michelle Lin的穿搭，選擇灰色西裝外套搭配白色寬褲，不僅顯瘦又不失品味，另外，特別搭上娃娃鞋的選擇，為整體造型加入了俏皮亮點。

3.西裝外套＋牛仔褲

借鑒超模們的穿搭，Kendall Jenner選擇一款修身的西裝外套搭配淺色牛仔褲，再披上衛衣更富層次感；Kelsey Merritt則是率性解開白襯衫衣扣，配上美拉德色系的西外拉長視覺上的頸部，突顯性感鎖骨線，同時保有一份俐落感。

4.西裝外套＋棉褲

打破棉褲休閒感的印象，舒適的居家棉褲搭上西外，既能展現正式感又保有休閒風格。像超模Hailey Bieber穿上淺色西外及米色棉褲，配上毛帽、墨鏡和手提袋，不僅時尚感十足，還能在視覺上維持整體平衡。

5.西裝外套＋短褲

如果想展現清新風格，試試西裝外套搭配短褲，可以參考葡萄牙穿搭部落客Barbarita選擇白T及五分寬鬆運動褲，配上貝雷帽和西外，整體營造出清新且精緻的風格；另外來自洛杉磯的穿搭部落客a_typelist，則是一貫不露臉的風格，以一身白灰休閒穿搭套上駝色西外，陽光灑上散發休閒高級感。

6.西裝外套＋瑜伽褲

如果不太敢嘗試單穿瑜伽褲，那搭上長度大約落在臀部的西外，既安心又不怕尷尬！像是韓星秀英選擇穿上Oversized T恤，不僅有藏肚與遮肉效果，明亮的黃色也為整體帶來活力。若在秋冬，怕冷的姐妹也可以參考美國時尚部落客Amy Appleton Dreyer，選擇長瑜伽褲搭上高筒襪，拉長身材比例，再以衛衣疊在西外上，保暖又時尚。

7.西裝外套＋短裙

覺得西外太過中性？更傾向學院風或是甜美風格的，可以學習德國時尚部落客Linda ，身穿棕色西外搭百褶短裙，配上駝色俏皮雪靴，整體充滿知性氛圍，直接跟上今年秋冬的美拉德風格。如果想更顯活潑，可以選擇一件亮色連身裙，為整體造型增添亮點。

8.西裝外套＋中長裙

像是紐約時尚博主Val，穿上白T西外，搭配亮麗紅色長裙，再配上繽紛的串珠項鍊和戒指，增添活力和亮點。如果喜歡層次感，一定要試試裙褲疊穿，可以學習韓國時尚博主minju ，全身以經典黑白色系呈現，白色圓點裙裝與喇叭長褲混穿，不僅能在眾人中脫穎而出，還讓你不用在裙褲間做決定。

9.西裝外套＋長裙

丹麥時裝模特Cecilie Moosgaard Nielse以優雅的連身裙，配上端莊西外再加上一雙尖頭涼鞋，輕鬆打造簡約幹練造型。另外土耳其時尚博主Öykü Korkmaz則身穿短T配上落地窄裙，露出川字肌，展現優雅的女人味。

10款白西裝外套品牌推薦

1. Ralph Lauren

老錢風代表之一的Ralph Lauren，以人字紋亞麻材質製作的西裝外套，讓穿搭加入了美式的貴族感風格。

2.The Row

近年人氣與關注度激增的The Row，以俐落簡約的剪裁受人喜愛，這件深灰色西裝外套適合各種風格。

3.CELINE

以柔軟又保暖的羊毛打造西裝外套，冬季少見的亮色系，讓穿搭多了亮點。

4.STUDIO DOE

台灣設計師品牌Studio Doe推出的單排扣西裝外套，特別的墨綠色設計，穿搭造型感十足。

5.Miu Miu

近年推出許多高辣學院感設計的Miu Miu，這件外套的下襬與袖口處都有異材質拼接的特別處理，細節很精緻。

6.Bottega Veneta

搭配腰帶設計的西裝外套，讓穿著寬鬆的造型也能有腰線，讓整體穿搭多了線條感。

7.Saint Laurent

2023秋冬Saint Laurent的Power Dressing帶出了80年代的摩登帥氣感，俐落寬大的肩線與剪裁，是衣櫃必備的經典款。

8.Allsaints

今年秋冬必須入手的皮衣設計就屬西裝外套莫屬，簡約的版型不僅可以中和皮革的厚重感，日常也很實穿。

9.Balenciaga

以寬鬆街頭感見長的Balenciaga，在西裝外套的剪裁上也有其個人風格，特殊的領口設計非常有特色。

10.Prada

以非常有冬季感的千鳥格以及駝色的搭配，在時髦的造型中增添復古的學院感。

西裝外套的清潔與保養

西裝外套的清潔和保養至關重要，不僅能延長單品的穿搭壽命，還能保持外觀的挺闊版型。以下是帶你看如何正確清潔和保養西裝外套的方法：

西裝外套的清潔

在日常的穿搭中，如果碰到西裝外套沾上灰塵或小污漬，可以透過軟毛刷輕刷外套表面或使用膠帶黏起髒污，達到初步的清潔效果，或在髒污區塊使用溫和的肥皂水輕輕擦拭污漬，再用乾淨的濕布擦乾並晾乾，以免破壞面料。但若污漬範圍較大時，務必要參考洗滌標籤，通常乾洗是最適合的清潔方式，建議一年換季前後清洗即可，防止洗滌時外套的版型走樣，此外，也不建議水洗、漂白及擰乾，烘乾熨燙時也建議選擇低、中溫進行。

西裝外套的保養

不建議連續穿著多天，因為布料的延展性，長時間穿著可能會導致西裝外套的版型局部變形，出現摺皺時，可以使用蒸氣熨斗，對重點部位進行整燙，搭配輕輕拉平的動作，可以達到定型除皺的效果。如果出門在外，不方便熨燙，也可以將西裝掛在浴室中，利用室內蒸氣幫助除皺，但記得不要放太長時間，以免影響定型效果！

另外，也建議使用專用衣架來吊掛西裝外套，也可以保持整體服裝的線條、挺度，避免使用細款的鐵絲衣架，以免損壞肩型結構，並且最好掛在通風良好的地方，避免受潮和發霉，正確清潔跟保養除了可以延長西裝外套的壽命也可以穿起來更有型。

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