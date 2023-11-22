金馬60／阮經天駕馭花俏西裝不費力　休閒裝愛搭百萬「錶王」、勞力士

▲阮經天參加GQ Men of the Year 2023年度風格大賞活動，一身Tom Ford裝扮帥氣指數破表。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳雅韻／台北報導

金馬獎第47屆影帝阮經天，今年以電影《周處除三害》再度入圍金馬獎角逐「最佳男主角獎」，是否會抱回第二座影帝大獎深受矚目，模特兒出身的他是天生衣架子，於25日金馬獎紅毯上的穿搭也備受期待。日前他出席GQ Men of the Year 2023年度風格大賞活動，一身高領Tom Ford西裝帥氣指數破表，184公分駕馭起正裝毫不費力。



▲阮經天演繹peter wu立領鋪棉背心搭配皮革工作褲裝。（圖／peter wu提供）

阮經天出席品牌活動，多以西裝造型亮相，但他不只滿足於深藍、黑色等傳統素面西裝，而勇於挑戰細格子、千鳥格紋或撞色設計，展現時髦的紳士風格；他曾出席台灣設計師品牌peter wu活動，演繹立領鋪棉背心搭配皮革工作褲裝大秀結實的手臂，透露最喜歡簡潔線條的服裝。



▲阮經天戴TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶，透露難敵車與錶的魅力。（圖／翻攝ethanruan91 IG）

而簡潔服裝少不了亮眼配件，阮經天招認難敵名車與名錶的魅力，他是Porsche（保時捷）的車主，因此出席瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）與保時捷聯名的TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶發表會，格外興奮，透露若財力許可也夠幸運收藏一定規模的錶與車，他出門一定會騷包一下選錶搭配車子。



▲阮經天演繹EVISU經典日式雙家花毛絨刺繡牛仔夾克搭配PP Nautilus型號 5712/1A腕錶。（圖／EVISU提供）

▲阮經天的PP Nautilus型號5712/1A腕錶具指針式日期、月相、動力儲存顯示，1,647,000元。（圖／翻攝PP官網）

休閒時光阮經天多穿T恤與牛仔褲，配上勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）等名錶瞬間變型男，曾演繹EVISU經典日式雙家花毛絨刺繡牛仔夾克時亮出要價1,647,000元PP Nautilus型號 5712/1A腕錶，具指針式日期、月相、動力儲存顯示，洩露了選錶品味。



▲阮經天私下穿搭休閒，白T恤配牛仔外套，再戴上勞力士錶當型男。（圖／翻攝ethanruan91 IG）



▲阮經天愛騎重機出名，套上簡單的T恤配牛仔褲就上街。（圖／翻攝ethanruan91 IG）



▲阮經天戴上毛帽不僅省去整理頭髮的時間，也成為造型亮點。（圖／翻攝ethanruan91 IG）