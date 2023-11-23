好感度破表！朴圭瑛DIY「針織毛帽」解鎖　加碼冬天約會清單療癒3手作

實習記者施至真／綜合報導

韓女星朴圭瑛（另譯朴珪瑛）近期出演多部好作品，除了實力演技備受肯定，美顏、魅力穿搭更讓她圈粉無數！近日朴圭瑛釋出多張戴著針織毛帽的穿搭照，並放上鉤針編織的照片，不禁讓粉絲好奇發問「是手作嗎？」除了針織毛帽，今天加碼推薦3款療癒手作，溫暖整個冬天。

▲朴圭瑛釋出多張頭戴「針織毛帽」穿搭照。（圖／翻攝IG@lavieenbluu，下同）



朴圭瑛不僅擁有實力演技，大學就讀韓國頂尖大學延世大學服裝環境系，因此總是能穿搭出獨有風格，近日她一連PO出兩則，戴上鉤針編織的復古花朵毛帽的貼文，富玩味、俏皮感，貼文最後也藏有鉤針及正在編織的毛線花，不禁讓粉絲好奇朴圭瑛是不是愛上手作了呢。

▲朴圭瑛放上鉤針編織的照片。



平時除了演戲，朴圭瑛也熱愛跳芭蕾及運動，並培養逛展覽、攝影及看電影的休閒興趣，且願意嘗試多種從未碰過的項目，因此，這回放上手作照片，也展現她充滿文藝氣息的休閒興趣。除了毛帽，今天加碼推薦3款療癒手作，一起溫暖整個冬天！

＃手作推薦1. 手作地毯

日前爆紅的「手作地毯課程」你體驗了嗎？把自己喜歡的圖案做成毛茸茸的地毯，沉浸在療癒的手作過程，實在非常紓壓，最棒的是，從布料的繪畫到機械槍操作都非常容易，讓你一次就能上手，帶著可愛作品回家，真的超級有成就感，快揪朋友和另一半一起去做「手作地毯」吧！

＃手作推薦2. 冰島毛線包

胖嘟嘟的「冰島毛線包」從去年就在IG、小紅書穿搭，掀起一陣風潮！超粗毛線實在太有辨識度，加上手工編織過程簡單易懂，不少上班族利用下班時間輕鬆做，放鬆心情的同時，還能得到超萌、超厚實的毛線包，背出門也很時髦。

＃手作推薦3. 編織圍巾

經典編織圍巾一定要體驗，雖然已經是老生常談的手作項目，但將手作圍巾圍在脖子上，還是能感受到滿滿心意，或許送給另一半有點老套，不妨做給長輩，絕對是冬天最暖心的禮物。