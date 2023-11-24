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無印良品新款「高領半拉鍊開襟衫」秒現天鵝頸！　率性領圍保暖更加倍

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實習記者施至真／綜合報導

無印良品暖冬保暖系列除了多款外套，也推出時髦的半拉鍊開襟衫，儘管為高領上衣，卻不用怕脖子短、臉臃腫的問題，利用半開拉鍊設計，製造V領效果，瞬間展現天鵝頸、小臉術！想要保暖加倍，率性領圍更展現一分隨性，有個性又不失時尚風格。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印良品暖冬新品，半拉鍊開襟衫穿上秒現天鵝頸。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

＃女聚酯纖維絨毛刷毛半拉鍊套衫

這款毛茸茸的「刷毛半拉鍊套衫」必須搶收！深芥黃穿上彷彿超萌小泰迪熊、象牙白更顯溫柔，外層使用輕柔絨毛材質、中長版剪裁，加上下收式廓型更可輕鬆修飾身形。半開拉鍊設計可製造V領效果，一件就能打造多種造型，保暖與時髦兼具。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲女聚酯纖維絨毛刷毛半拉鍊套衫，毛茸茸超像泰迪熊。

＃男羊毛可水洗中密織半拉鍊針織衫

使用100％羊毛製成的針織衫，加上貼合身型的剪裁設計，穿上後溫暖、柔軟，領口的半拉鍊設計，可隨意拉到喜歡的高度，每次調整都彷彿穿上一件全新的素面針織衫；半高領設計，微微拉下拉鍊，就能快速改善肩寬、脖子短、臉大的困擾。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲型男必備羊毛可水洗中密織半拉鍊針織衫。

＃撥水加工內絨毛保暖領圍

最強防風神器就是「絨毛保暖領圍」，外層採用防撥水面料、內裏搭配觸感溫暖的絨毛，加上調節式拉繩設計，防寒效果極佳，機車族騎車保暖超需要！

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲機車族需要保暖與機能性兼具的圍脖。

＃羊毛織圍巾

衣櫃必備的經典流蘇造型圍巾，這回也推出多款新色，淺綠、煙燻藍等超夢幻的色系能讓皮膚更顯白，亮色系單品一戴上，秒現活力及暖意，這回不妨大膽嘗試，別再選擇基本的黑、白、咖啡色系。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲羊毛織圍巾經典必收。

說到保暖單品，美國休閒服飾品牌GAP也推出一系列「城市機能風」單品，男女共穿的仿羊羔絨雙面穿立領外套，設計感破表。兩穿式設計，一面是溫暖人造羊絨，另一面則是防風、防雨的機能材質，一件搞定時尚高級感與實穿性。

▲無印新品。（圖／翻攝無印良品官網）

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

無印良品, MUJI, 高領半拉鍊開襟衫, 圍巾, 保暖單品

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