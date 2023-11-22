最愛懷疑另一半出軌星座Top 3 ！第一名想超多　偷看對方手機滿足好奇心





▲最愛懷疑另一半出軌星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）



記者鮑璿安／綜合報導

人與人之間的關係很容易從依賴變成操控，因為疑心病太重，所以偷看另一半的手機、觀察他們在發訊息給誰，成為許多情侶都做過的事情，說到底無非就是缺乏安全感，不看就心癢癢，以下就公開「最愛懷疑另一半出軌」的星座Top 3！

Top 3 天蠍座

天蠍座的控制慾和疑心病都非常強，會在無意間就把對方看得很緊，並且自己絲毫沒發覺，只覺得兩個人在一起本來就要犧牲一些事情。尤其是天蠍抓到一點點把柄就會無限放大，不放過對方也不饒過自己，如果沒有被及時安撫，天蠍就會感覺天要塌了，他們往往希望另一半能主動報備，這樣才能放心的相處下去。

Top 2 雙子座

雙子認為兩個人在一起都該保有適當的距離，和彼此正常的交友空間，不過無奈好奇心實在太強烈，他們無法克制自己胡思亂想，尤其是對方如果無法給雙子感情上的回饋，那麼他們就會變本加厲的懷疑另一半，總是認為感情變淡了，非要找出解答才肯罷休。也因為對感情的佔有慾十分強烈，雙子會默默窺探對方的交友模式，時不時就好好審問一下，讓人摸不透他們的真實想法。

Top 1 雙魚座

雙魚座會上榜很多人都不意外，天生細膩又多慮的性格讓他們缺乏安全感，誰都不相信，只相信自己的直覺。同時，雙魚座一旦愛上了就很難放手，對方的一舉一動都會想很多，所以雙魚座會透過挖掘對方的隱私，像是看手機、跟朋友打聽另一半的過去，這類行為都是希望化解自己的疑心病，殊不知越是調查越難釋懷，簡直是自己害自己。