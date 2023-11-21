LOEWE免費貼圖快下載！16款動起來好實用　UNIQLO醜白兔還可用半年

實習記者施至真／綜合報導

LOEWE又有新的免費貼圖啦！攜手京都Suna Fujita陶藝工作室，推出聯名限定款式，以明亮色彩、細膩筆觸來襯托童趣的動植物圖騰，打造出充滿品牌感染力的16款動態貼圖。此外，UNIQLO也和插畫角色醜白兔推出免費貼圖，快來把握時間下載吧！

▲LOEWEＸSuna Fujita推出免費LINE貼圖。（圖／LOEWE品牌提供）



LOEWE聖誕禮品系列以弘揚工藝為題，攜手京都Suna Fujita陶藝工作室，推出聯名限定款式，利用亮麗色彩襯托童趣洋溢的動植物圖騰，歡悅趣意筆觸迎接佳節到來。為歡慶上市，特別設計出充滿品牌感染力的LINE主題貼圖，以細膩筆觸及飽和色彩，描繪品牌的生動活力及精湛細節，工作室夫妻檔創辦人也提到創作是受到兒時回憶、與兒子及愛犬的生活啟發，並從大自然的動植物與景色中擷取靈感，訴說世界的不同面貌。

本次共推出16款活潑靈動主題貼圖，以曼德拉草、熊貓及狐猴等動植物角色，搭配各式日常用語，包括：「早安」、「再見」、「好的」、「愛你」、「我覺得難過」等，每款貼圖都好療癒又實用。

1. LOEWE × Suna Fujita：點此下載

下載期限：2023/12/21

下載條件：加入「LOEWE」官方帳號好友

可用期限：90天

UNIQLO也和插畫角色醜白兔合作推出超萌免費貼圖，另外，DHC歡慶官網全新改版，特別推出有著水汪汪大眼的良子喵Baby版貼圖，快來把握時間下載吧。

2.UNIQLO × 醜白兔！：點此下載

下載期限：2023/12/14

下載條件：加入「UNIQLO」官方帳號好友

可用期限：180天

3. DHC良子喵-Baby版限定貼圖：點此下載

下載期限：2023/12/1

下載條件：加入「DHC Taiwan」官方帳號好友

可用期限：180天