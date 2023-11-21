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現在的你適合談戀愛嗎？超準心測分析當下近況

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

很多人都在愛情中迷惘，不知道自己追求或是所想到底是什麼，以下這個心理測驗就可以探究你現在狀態適不適合談戀愛，有些是時機未到、有些是心態可以更好，建議透過不同的方式，找到真心。

Q：選一張你最有感應的牌？

▲心理測驗,占卜,愛情,戀愛。（圖／小紅書）

A.

目前的你非常適合談戀愛，而且很有機會收穫甜甜的愛情，你是一個成熟穩重的人懂得為什麼要去愛，也很了解怎麼愛別人，所以千萬不要害怕失敗，大膽走向你的夢中情人，注定就有機會收穫幸福美滿。

B.

目前的你可能還尚未準備好，雖然你很嚮往美好的愛情與戀愛關係，但是卻屢屢受挫，建議可以多多參考一些朋友的建議，或是從周遭甜蜜的情侶關係中學習，適時的調整心態與想法，這樣就有機會離戀愛不遠。

C.

現在的你開始任何戀愛的狀態的話，很可能就會面臨一些磨練與困難需要克服，可以說是有不少的問題存在，這會讓你更加用力的經營愛情，但卻難以收穫完美的種子，建議先把不健康的心態或是想法慢慢改變，就有機會變得更好。

D.

目前的你對戀愛這件事情還算青澀，不是很懂拿捏愛情的力道，需要再多花一點時間準備，這對你來說就像是未知的世界，建議可以多多跟身邊熱戀的情侶請教或是慢慢花時間觀察，等到成熟再來談一段感情也是很好的事情。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 愛情, 戀愛

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