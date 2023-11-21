可愛爆擊！迪士尼12格甜點絨毛娃娃倒數月曆　米奇雙層點心盤太萌了

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

迪士尼有很多可愛的動畫角色吸引人想收藏，以下就盤點多款可愛的小物，年末交換禮物或是送禮都很適合，快記下來送給身邊的好友。

＃Munchlings季節甜點系列小型絨毛玩偶12日倒數月曆，售價4199元

迪士尼也有推出療癒的倒數月曆，以Munchlings季節甜點系列小型絨毛玩偶為主題，可愛程度爆擊心臟，每天打開都有不一樣的驚喜，米妮假期太妃布丁、米奇摩卡餅乾起司蛋糕、唐老鴨拐杖糖蛋酒等等，都好值得收藏。

＃米奇與好朋友假期雙層托盤，售價2100元

自己在家也可以享受美味的多層下午茶，這款以聖誕樹為靈感設計的雙層托盤，可以打造出精緻奢華的午後，買點小蛋糕或是餅乾立刻就好有儀式感，親朋好友到家裡聚會也能拿出來用。

＃米奇與好朋友假期盤子套組，售價1249元

以米奇、米妮、辛巴還有小飛象圖案設計的盤子套組，使用起來立刻可以感受到節慶愉悅氛圍，多彩色的陶瓷設計質感滿分，絕對是聖誕佳節最好的搭配，放在桌上能讓美食看起來更美味。

＃漫威假期馬克杯，售價649元

喜歡漫威角色的人絕不能錯過這款編織圖騰的馬克杯，超冬季感的繽紛設計，亮光釉面網版印刷圖案，光是視覺就讓人感受到滿滿暖意，不到千元的價格更是超好的禮物首選。

＃漫威復仇者聖誕襪，售價1249元

聖誕節當然少不了聖誕襪裝進滿滿禮物，這一款以漫威風格設計的作品，掛在聖誕樹上也好有活潑的視覺享受，滿版漫威超級英雄編織圖案，包括雷神索爾、美國隊長和鋼鐵人，更是經典到不行。