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日超商罪惡甜點「東京芭娜娜冰淇淋」登場！　濃郁香蕉味搭酥脆甜筒秒愛上

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記者鮑璿安／台北報導

喜愛去日本遊玩的民眾，對於經典伴手禮「東京芭娜娜」TOKYO BANANA一定不陌生，如今品牌與便利商店合作，帶來了最新的「東京芭娜娜華夫甜筒冰淇淋」，據說味道就像海綿蛋糕中濃郁的香蕉奶油，吸引不少網友討論。

▲日超商罪惡甜點「東京芭娜娜華夫冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

▲日超商罪惡甜點「東京芭娜娜華夫冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

1991年東京GRAPESTONE公司（株式会社グレープストーン）首度推出「東京芭娜娜」，是一款香蕉味夾心蛋糕，30多年來一直是熱門的伴手禮。若是吃膩了也不用擔心，這次品牌與便利商店合作，自11月起就帶來全新的甜筒冰淇淋選項，特色在於將東京芭娜娜濃郁的香蕉口味化作奶香冰淇淋，搭配上如餅乾一般酥脆的華夫甜筒，一口咬下就像蛋糕融化在舌尖，絕對是香蕉控的夢幻甜點。

▲日超商罪惡甜點「東京芭娜娜華夫冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

▲「東京香蕉牛奶」也同步登場 。（圖／翻攝自官網）

此外，還同步提供「東京香蕉牛奶」，其中加入了香蕉泥和少許白巧克力，賦予飲料濃稠如奶昔般的口感，光看到奶黃色澤就可以想像罪惡滋味，感興趣的民眾去日本旅遊時不妨試試。

▲▼ 麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

▲▼ 麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

▲日本麥當勞開賣冬季限定口味「草莓卡士達三角派」  。（圖／翻攝自日本麥當勞）

同時，日本麥當勞今年冬季迎來限定口味「草莓卡士達三角派」，酥脆的外皮變成了柔和的粉色系，看來格外夢幻，一口咬下後，內餡擁有雙重口味，草莓以及卡士達均勻分佈在裡頭，順著缺口流出，形成外酥內軟的享受，而順滑的卡士達醬搭配上酸甜可口的草莓醬，完美中和了甜膩口感，讓人一口接著一口停不下來。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

關鍵字：

東京芭娜娜, TOKYO BANANA, 日本

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