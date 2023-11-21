年末送禮也做公益！明星洗髮精＋名模香膏照顧偏鄉更有意義

記者李薇／台北報導

讓每一次的消費都成為回饋社會的選擇，年末到來，送禮不能少，把每一分錢都用在對的事情上更有意義，以下就盤點多款公益禮盒，不僅實用還能做愛心。

＃juliArt 溪水健髮四入組，公益價699元

關懷偏鄉教育的juliArt與溪水藝術關懷發展協會合作多年，一直深耕在台灣偏鄉的藝術教育，在音樂與藝術領域提供更多的機會傳承在地文化，這次再度攜手名模王心恬的品牌NAMUA推出溪水健髮四入組，擁有「明星洗髮精」草本健髮胺基酸洗髮精（烏木與鳶尾花）、亞麻健髮護色髮膜＋髮油、NAMUA聯名小香膏，整組公益價699元，每售出一組會捐贈100元。

＃香草集 愛的時光旅程禮盒 嫣紅牡丹沐浴組，公益價888元

以天然草本植物打造的香草集在年末攜手弘道老人福利基金會，透過香草氣味與按摩手技，幫助年長老人得以照顧自己，呵護出細緻柔嫩膚質，這次更推出嫣紅牡丹沐浴禮盒，裡面有洗髮精、沐浴露、洗手露3款單品，通通都是250ml的容量，送人或是自用都很實用，而且一組優惠價888元，賣一出組就會會捐贈100元給基金會，幫助更多人。

＃歐舒丹 乳油木紓壓香氛公益護手霜，售價400元

歐舒丹每年都會有不少公益單品上市，2023年以歐舒丹基金會的名義限量推出「乳油木紓壓香氛公益護手霜」，將100%銷售所得投入幫助開發中國家孩童對抗可預防之失明，純淨天然的配方，高達97%的天然有機成分，蘊含20%乳油木果油，使用起來滋潤雙手立刻有感，重點是價格也很好入手，當然要多囤幾支。