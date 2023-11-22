試・開箱／打造陶瓷肌必備CP值超高粉底液！500元有找超佛系

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、solone_taiwan IG

近期有不少粉底液新作上市，想要擁有完美膚質，可以挑選粉霧感的單品，比較能夠修飾毛孔，打造平滑感的肌膚狀態，以下就盤點多款開架單品，超親民價格也能打造無瑕狀態。

＃Solone 柔紗精粹粉底液，售價450元

Solone在近期推出的粉底液一上市就大受好評，細膩的粉質加上恰到好處的滋潤度，乾性肌膚也可以輕鬆駕馭，重點是擁有完美的遮瑕度，可以打造無瑕疵感的肌膚狀態，專為亞洲肌膚調配出的3款色調，讓挑色也不會容易失手，同時添加物理性防曬成份，可以更好的讓肌膚擁有防禦力，上妝同時擁有抵抗紫外線的效果。

＃2aN 清透持妝粉底液，售價750元

初登台的韓系彩妝品牌2aN擁有輕盈透潤的質地，透過裡面粉體達到肌膚修飾效果，能夠創造視覺澎潤效果，立刻擁有飽滿感的肌膚狀態，特別修飾紋路與卡粉狀態，多效植萃精油成分搭配頂級抗老腺苷，是一款可以達到抗老養膚的粉底液，上妝多久就可以保養多久，同時提亮膚色不暗沉，24H不斷電陶瓷美肌。

＃Visee 柔光持妝水粉餅，售價490元

向來以高CP值深受年輕族群喜愛的Visee，在秋冬推出柔光持妝水粉餅，粉霜感的質地使用起來宛如生乳酪一般，完全不會卡粉或是太過乾燥，重複堆疊也不會有讓人覺得厚重的妝感，可以輕鬆遮蓋臉上肌膚瑕疵，一瓶就可以搞定所有NG狀態，完全不需要遮瑕膏，妝容也能好服貼，展現出立體透亮的肌膚妝容。