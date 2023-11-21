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必收聯名！PALLADIUM X 林書豪第二彈曝光、Reebok《哈利波特》鞋舌藏洋蔥

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記者鮑璿安／綜合報導

跨界聯名成為各大品牌設計趨勢，法國軍靴品牌 PALLADIUM於今年5月攜手籃球巨星林書豪推出首波聯名系列後，如今即將迎來第二彈17 號系列；而REEBOK也曝光與哈利波特的合作鞋款，鞋舌內部還印有「沒有你的霍格華茲不完整，海格」的字樣，細節超打動人。

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM X JEREMY LIN聯名第二彈正式揭曉。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲刺繡連帽衛衣香草白NT$ 3,890；復古17號傳奇包鉛黑色NT$ 7,290。（圖／品牌提供）

「PALLADIUM X JEREMY LIN 林書豪聯名17 號系列」配色致敬他曾效力的球隊紐約尼克隊，採用LINSANITY與NO.17背號字樣呼應。全系列包含刺繡連帽衛衣、復古衛衣，同步還推出冬季必備的刺繡球員外套、復古飛行夾克及格紋襯衫外套、復古17號傳奇包等，延續林書豪私服所喜愛的美式復古風格，將於12月1日於PALLADIUM指定販售據點正式開賣。

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲REEBOK攜手哈利波特打造聯名 Club C 85，NT$3,380。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲Classic Leather，NT$3,080。（圖／品牌提供）

REEBOK攜手哈利波特打造Club C85及Classic Leather兩款聯名鞋款，霍格華茲風格穿上腳，Club C讓穿戴者選擇所屬的學院，每雙鞋都附有可互換的鞋帶和刺繡貼片，鞋舌內部還印有「沒有你的霍格華茲不完整，海格」的字樣；而Classic Leathe向傳說中的《死神的聖物》致敬，金屬鞋帶扣呼應重生石，木紋鞋帶尖端則代表老魔杖，處處都有迷人細節，聯名系列於12月1日開賣。

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲馬術風格扣帶及大量金色鉚釘，1460 Mad Max: Fury Road，NT $8,980 。（圖／品牌提供）

▲聯名綜合。（圖／品牌提供）

▲1460 Blade Runner ，NT $8,980 。（圖／品牌提供）

Dr. Martens聯手華納兄弟慶祝100 周年紀念，推出致敬Blade Runner和Mad Max: Fury Road 系列的聯名之作，將經典1460靴子化身末日風貌，選用帶鉚釘紋理的Old Harness 皮革打造雙色拼接鞋面，搭配馬術風格扣帶及大量金色鉚釘，鞋後跟更刻有戰爭男孩Nux的名言「WHAT A LOVELY DAY」，別具收藏價值。

關鍵字：

PALLADIUM, 林書豪, REEBOK, 哈利波特

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