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金馬60／林青霞戴冠冕當人生女王　吐金句「年齡重算拋名利包袱」

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▲▼林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞（左）是影壇的東方不敗，今年在卡地亞晚宴上與奧斯卡影后楊紫瓊相見歡。（圖／翻攝林青霞微博）

記者陳雅韻／台北報導

19歲以電影《窗外》踏入影藝圈、被譽為影壇「東方不敗」的林青霞，1990年憑藉《滾滾紅塵》沈韶華一角拿下第27屆金馬影后，今年適逢她第一部電影《窗外》問世50周年，25日登場的第60屆金馬獎將頒給她終身成就獎，69歲的她屆時將以何種造型登台也備受影迷期待，不過毫無疑問她的優雅風範已深植人心，就像她60歲生日戴上卡地亞（Cartier）1919年花環冠冕，她已是自己人生中的女王。

▲▼林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞一身黑裝別上卡地亞美洲豹胸針、頭戴紅帽，盡顯女王氣勢。（圖／翻攝林青霞微博）

林青霞曾形容她心中的優雅，是能夠結合文化、藝術、歷史、慈善，她認為卡地亞做到了，成為她特別喜愛收藏的原因，她發現自己人生中幾個重要和歡慶時刻，都有卡地亞相伴，包括結婚時戴的珍珠項鍊、60歲生日所戴的鑽石冠冕，她也不藏私，今年春天在香港向公眾展出她的1919年鑽石冠冕、1909年鑲嵌紅寶石與鑽石頭飾、美洲豹手環與紅寶石鑽石耳環、戒指收藏，一同分享美的事物。

▲▼林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞穿搭以俐落剪裁的素色服裝為主，穿長大衣配同色系的靴子漫步在巴黎街頭。（圖／翻攝林青霞微博）

除了追求美好事物，林青霞更看重心靈層面，她在楊紫瓊奪下奧斯卡影后大獎後會面，透露兩人親熱的擁抱、會心的微笑，心裡都明白對方曾經走過的路，她認為即使年過花甲，敢做的夢和不敢做的夢都有機會實現，她表示年年有春天，她與楊紫瓊的共識是繼續學習進步。

▲▼林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞60歲生日所戴的卡地亞1919年鑽石冠冕，是她的重要收藏。（圖／翻攝林青霞微博）

林青霞的持續進步，在於她不戀棧演藝圈的五光十色，傾聽自己內心的真實聲音，2004年開始寫作並推出散文集，認為「寫作帶給我很大的快樂，治癒了我的寂寞病」，今年更獲香港大學頒發榮譽社會科學博士學位，讓她感到相當榮幸，鼓勵自己要多做些對社會有意義的事，展現滿滿的正能量。

▲▼林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲香港大學頒給林青霞榮譽社會科學博士學位。（圖／翻攝林青霞微博）

林青霞金句
1.當你離開這個世界的時候，如果快樂多過痛苦，這一生就賺到了。
2.做人有時不必太認真，做些傻傻的事情，調劑一下身心也挺好。
3.其實任何年齡都可以重新算起，這樣就不會有過往名利、地位的包袱，也會讓你虛心求教。

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關鍵字：

林青霞, Cartier, 卡地亞, 金馬獎

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