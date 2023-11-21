上班猛打呵欠？營養師教你「6招抗疲勞」、喝足水量也管用

▲多喝水有助抗疲勞。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

還沒有下班就昏昏欲睡嗎？現代人生活忙碌，大部分的人都睡不好、精神差，每日處在疲勞狀態彷彿已成為惡性循環，營養師程涵宇教你6個對抗疲勞的方法，從生活習慣與飲食下手，最簡單的方式就是把水分喝足。

#均衡飲食

想要趕走疲勞，必須從均衡飲食做起，營養師程涵宇分享，六大類食物均衡攝取獲得足夠的營養，讓身體可以對抗外界壓力助提神。足夠的纖維攝取也有促進消化和廢物代謝。

#吃富含鐵的食物

貧血容易感到疲勞，這是因為需要鐵合成的血紅蛋白減少，沒有辦法將充足的氧氣運送到組織和肌肉，除了容易感到疲勞，還會使免疫力下降，而補鐵的食物如下，像是牛肉、鵝肉/ 紅莧菜、菠菜，必要時可直接以豐富鐵質的綜合維他命或鐵劑補充。

#不要暴飲暴食

現代人三餐不定時，所以常有大小餐的狀況，營養師指出，比起吃頓大餐，少量餐更能保持血糖的穩定提供身體需要的能量，建議大家可以早午晚三餐適量吃八分飽，讓身體正常代謝保有能量！

#少坐多運動

研究指出，運動會刺激快樂荷爾蒙「腦內啡」釋放，提高整體的能量水準，也可以帶來更高品質的睡眠。建議大家每周至少進行中等強度以上的運動3~4次，像是快走、騎自行車、打羽毛球等等，每次30~40分鐘，能夠增強體力和免疫力。

#多喝水

水喝水對身體健康有益處，人體有70%都是水，充足的水分能夠讓身體保持最佳的運行效率，研究發現，充足的飲水量有助於能量提升，在滿足、積極的情緒表現也有相較飲水不足的人明顯。建議大家每天至少喝足8杯水。

#適量咖啡因

不少人總喜歡來杯咖啡提提神，營養師指出，咖啡因能夠短暫提神，但喝太多反而沒有提神效果還感到筋疲力盡，適量喝最剛好！研究發現，適量喝咖啡和沒有喝相比，心血管疾病死亡率降低了21%，所以建議大家適量喝，一天不要喝超過4杯。