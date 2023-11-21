fb ig video ETtoday search mobile

上班猛打呵欠？營養師教你「6招抗疲勞」、喝足水量也管用

>

▲▼營養師教你「6招抗疲勞」。（圖／Unsplash）

▲多喝水有助抗疲勞。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

還沒有下班就昏昏欲睡嗎？現代人生活忙碌，大部分的人都睡不好、精神差，每日處在疲勞狀態彷彿已成為惡性循環，營養師程涵宇教你6個對抗疲勞的方法，從生活習慣與飲食下手，最簡單的方式就是把水分喝足。

#均衡飲食

想要趕走疲勞，必須從均衡飲食做起，營養師程涵宇分享，六大類食物均衡攝取獲得足夠的營養，讓身體可以對抗外界壓力助提神。足夠的纖維攝取也有促進消化和廢物代謝。

▲▼營養師教你「6招抗疲勞」。（圖／Unsplash）

#吃富含鐵的食物

貧血容易感到疲勞，這是因為需要鐵合成的血紅蛋白減少，沒有辦法將充足的氧氣運送到組織和肌肉，除了容易感到疲勞，還會使免疫力下降，而補鐵的食物如下，像是牛肉、鵝肉/ 紅莧菜、菠菜，必要時可直接以豐富鐵質的綜合維他命或鐵劑補充。

#不要暴飲暴食

現代人三餐不定時，所以常有大小餐的狀況，營養師指出，比起吃頓大餐，少量餐更能保持血糖的穩定提供身體需要的能量，建議大家可以早午晚三餐適量吃八分飽，讓身體正常代謝保有能量！

▲▼營養師教你「6招抗疲勞」。（圖／Unsplash）

#少坐多運動

研究指出，運動會刺激快樂荷爾蒙「腦內啡」釋放，提高整體的能量水準，也可以帶來更高品質的睡眠。建議大家每周至少進行中等強度以上的運動3~4次，像是快走、騎自行車、打羽毛球等等，每次30~40分鐘，能夠增強體力和免疫力。

#多喝水

水喝水對身體健康有益處，人體有70%都是水，充足的水分能夠讓身體保持最佳的運行效率，研究發現，充足的飲水量有助於能量提升，在滿足、積極的情緒表現也有相較飲水不足的人明顯。建議大家每天至少喝足8杯水。

▲▼營養師教你「6招抗疲勞」。（圖／Unsplash）

#適量咖啡因

不少人總喜歡來杯咖啡提提神，營養師指出，咖啡因能夠短暫提神，但喝太多反而沒有提神效果還感到筋疲力盡，適量喝最剛好！研究發現，適量喝咖啡和沒有喝相比，心血管疾病死亡率降低了21%，所以建議大家適量喝，一天不要喝超過4杯。

關鍵字：

抗疲勞, 飲食, 提神, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

橘子也進榜！營養師曝「14款養肝排毒食物」、讓你不再虛累累

橘子也進榜！營養師曝「14款養肝排毒食物」、讓你不再虛累累

「短髮燙捲」日本好流行！要抹慕斯還是髮乳？5大整理技巧一次告訴你

「短髮燙捲」日本好流行！要抹慕斯還是髮乳？5大整理技巧一次告訴你

用4種方式確定「他是對的人」　真正的人格會從小地方顯現 劉詩詩大紅色窄裙流露高級感！網：穿高領襯衫還有脖子 星．變美／52歲范文芳越活越美　「5個方法」教你擁有好運體質 身體瘦但有肥肚？營養師揭8個「小腹凸出原因」：甜食控要小心 無印良品小白鞋秋冬新色太欠買　沉穩色調藏細節網讚「滿分穿搭」 百貨電梯小姐缺人全台僅剩2百貨苦撐　業者透露其「存在必要性」 43歲陳冠希久違現身「台灣的朋友好久不見」　韓星DPR IAN露腹肌全場最辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面