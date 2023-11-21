fb ig video ETtoday search mobile

SOGO、新光三越周年慶最後一波登場　主打「會員最優惠」折扣抽獎通通來

>

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入11月下半，SOGO、新光三越旗下最後一波周年慶即將登場，SOGO天母店11／29開打，新光三越站前店11／30開跑，除祭出滿千送百回饋之外，針對自家APP會員也推出送折價券、點數優惠折抵、扣點享超特價等方案，號召會員補貨最後一波，且氣溫持續下探，還有冬裝、寢具需求的務必要把握。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

SOGO天母店周年慶從11／29至12／10登場，全館指定櫃位單日累計消費滿5,000元送500元抵用券；3F黃金商品、6F大小家電、影音、中外藝品、虎牌、象印單日累計滿1萬元送500元抵用券，首五日還有滿6萬元加贈1,000元的加碼優惠。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

▲TRAVELER單件式Gore-Tex防水男外套，原價15,800元，特價9,480元，限量30件；LINDARICO羊毛手工外套，售價29,800元，特價18,500元，限量3件。（圖／SOGO提供）

此外，SOGO天母店另推出12／10前下載SOGO APP並且註冊會員成功，免消費即可獲得該館1F至7F指定櫃位200元折價券1張，可於11／29至12／10期間，到指定櫃位單筆消費3,000元可抵用200元1張。周年慶期間每日晚上6點至晚上9點來店，至4F全館贈獎處出示SOGO APP可獲得「50元美食電子折價券」於8F美食公園特定餐飲，單筆消費250元及可使用50元美食折價券壹張。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

▲天母SOGO赫蓮娜HR黑繃帶明星組，價值21,600元，優惠價14,130元，限量20組。（圖／SOGO提供）
 
新光三越站前店周年慶從11／30起至12／13開跑，推全館累計消費5,000元送5,000點、化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點回饋，首7日名品、大家電、法雅客、iStore使用skm pay支付，單筆消費滿萬元送10,000點。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

而針對會員即將在明年一月底到期的點數，也在站前店的周年慶邁入重頭戲，除了原本的10點可折抵1元消費，周年慶首四日再推獨家優惠，於APP上扣50點即可兌換500元抵用金，直接將點數回饋放大100倍，另推出5000件6折以下的扣點優惠商品，包括日本電子鍋、氣炸鍋、蘋果汁、橄欖油、行李箱、按摩器等，甚至連北投溫泉會館票券、旅居文旅雙人房都能換到，優惠方案比去年再增加20%，還有新光三越會員點數的民眾，建議趁此波好好規劃。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

▲LANCOME NO.1小黑瓶搶購組，買50ml送50ml，價值8,760元，特價3,942元。（圖／新光三越提供）

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

▲新光三越站前店周慶冬被寢具全面下殺18折起，獨家扣50點再享500元購物金。（圖／新光三越提供）

► 星巴克11／20起連續4天買一送一　「優惠截圖秒下載」爽賺一杯

獨／高雄大立唐吉訶德開幕日期曝　12月初「全台最大千坪旗艦店」準備開逛

百貨電梯小姐缺人全台僅剩2百貨苦撐　業者透露其「存在必要性」

關鍵字：

周年慶, 信義區, 百貨, 週年慶, SOGO, 新光三越, 天母, 站前

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

橘子也進榜！營養師曝「14款養肝排毒食物」、讓你不再虛累累

橘子也進榜！營養師曝「14款養肝排毒食物」、讓你不再虛累累

「短髮燙捲」日本好流行！要抹慕斯還是髮乳？5大整理技巧一次告訴你

「短髮燙捲」日本好流行！要抹慕斯還是髮乳？5大整理技巧一次告訴你

用4種方式確定「他是對的人」　真正的人格會從小地方顯現 劉詩詩大紅色窄裙流露高級感！網：穿高領襯衫還有脖子 星．變美／52歲范文芳越活越美　「5個方法」教你擁有好運體質 身體瘦但有肥肚？營養師揭8個「小腹凸出原因」：甜食控要小心 無印良品小白鞋秋冬新色太欠買　沉穩色調藏細節網讚「滿分穿搭」 百貨電梯小姐缺人全台僅剩2百貨苦撐　業者透露其「存在必要性」 43歲陳冠希久違現身「台灣的朋友好久不見」　韓星DPR IAN露腹肌全場最辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面