SOGO、新光三越周年慶最後一波登場　主打「會員最優惠」折扣抽獎通通來

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入11月下半，SOGO、新光三越旗下最後一波周年慶即將登場，SOGO天母店11／29開打，新光三越站前店11／30開跑，除祭出滿千送百回饋之外，針對自家APP會員也推出送折價券、點數優惠折抵、扣點享超特價等方案，號召會員補貨最後一波，且氣溫持續下探，還有冬裝、寢具需求的務必要把握。

SOGO天母店周年慶從11／29至12／10登場，全館指定櫃位單日累計消費滿5,000元送500元抵用券；3F黃金商品、6F大小家電、影音、中外藝品、虎牌、象印單日累計滿1萬元送500元抵用券，首五日還有滿6萬元加贈1,000元的加碼優惠。

▲TRAVELER單件式Gore-Tex防水男外套，原價15,800元，特價9,480元，限量30件；LINDARICO羊毛手工外套，售價29,800元，特價18,500元，限量3件。（圖／SOGO提供）

此外，SOGO天母店另推出12／10前下載SOGO APP並且註冊會員成功，免消費即可獲得該館1F至7F指定櫃位200元折價券1張，可於11／29至12／10期間，到指定櫃位單筆消費3,000元可抵用200元1張。周年慶期間每日晚上6點至晚上9點來店，至4F全館贈獎處出示SOGO APP可獲得「50元美食電子折價券」於8F美食公園特定餐飲，單筆消費250元及可使用50元美食折價券壹張。

▲天母SOGO赫蓮娜HR黑繃帶明星組，價值21,600元，優惠價14,130元，限量20組。（圖／SOGO提供）



新光三越站前店周年慶從11／30起至12／13開跑，推全館累計消費5,000元送5,000點、化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點回饋，首7日名品、大家電、法雅客、iStore使用skm pay支付，單筆消費滿萬元送10,000點。

而針對會員即將在明年一月底到期的點數，也在站前店的周年慶邁入重頭戲，除了原本的10點可折抵1元消費，周年慶首四日再推獨家優惠，於APP上扣50點即可兌換500元抵用金，直接將點數回饋放大100倍，另推出5000件6折以下的扣點優惠商品，包括日本電子鍋、氣炸鍋、蘋果汁、橄欖油、行李箱、按摩器等，甚至連北投溫泉會館票券、旅居文旅雙人房都能換到，優惠方案比去年再增加20%，還有新光三越會員點數的民眾，建議趁此波好好規劃。

▲LANCOME NO.1小黑瓶搶購組，買50ml送50ml，價值8,760元，特價3,942元。（圖／新光三越提供）

▲新光三越站前店周慶冬被寢具全面下殺18折起，獨家扣50點再享500元購物金。（圖／新光三越提供）