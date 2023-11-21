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蕾哈娜皮衣包緊只露美腿　千萬鑽石閃爆回歸時尚圈

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▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜佩戴De Beers鑽石珠寶出席 PUMA X F1® Designed by A$AP Rocky 活動。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）今夏誕下第二胎後一刻不得閒，她自創的時尚品牌Fenty再度與運動品牌Puma推出聯名系列，連孩子的爸、男友嘻哈歌手A$AP Rocky也與品牌合作，她特別於一級方程式賽車拉斯維加斯大獎賽期間出席PUMA X F1® Designed by A$AP Rocky活動，表達對另一半的支持，帥氣的長版皮衣配上De Beers上千萬元的鑽石珠寶，霸氣回歸時尚圈。

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）
▲蕾哈娜的皮衣造型相當帥氣。

有別於過往火辣的穿搭，蕾哈娜當天所穿的寬大皮衣顯得保守，唯一的小心機是將拉鍊拉高，讓美腿在行走間若隱若現，焦點全落在她所搭配的閃亮珠寶上，佩戴De Beers五排鑽石鍊構成的Arpeggia高級珠寶系列項鍊，耳飾則一口氣戴上4款，包括Ellesmere Treasure攀緣鑽石耳環、Lea垂墜式鑽石耳環、DB Classic圓形明亮式鑽石耳釘與Dewdrop鑽石耳骨夾，璀璨耀眼的穿搭展現巨星氣勢。

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）
▲蕾哈娜戴的De Beers Arpeggia高級珠寶五行鑽石項鍊，6,550,000元。

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜搭配De Beers Ellesmere Treasure攀緣鑽石耳環，590,000元。

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲存在感強烈的De Beers Dewdrop鑽石耳骨夾，59,000元。

蕾哈娜主理的品牌Fenty也動作頻頻，今年再次與Puma合作推出聯名系列，主打Avanti鞋款，從兒童到成人尺寸均備，她親自當帶貨王，上陣演繹聯名之作，對於歌唱事業之外的時尚生意，相當重視。

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）
▲蕾哈娜主理的Fenty 再度與Puma推出聯名系列，她親自上陣演繹。（圖／翻攝badgalriri IG）

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關鍵字：

蕾哈娜, Rihanna, De Beers, Puma

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