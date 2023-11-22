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明星商品都在內！「高CP值美妝禮盒」盤點　不快下手就賣光

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記者曾怡嘉／綜合報導

辛苦了一整年，歲末正是犒賞自己的大好機會，平時下不了手就趁現在，各大美妝品牌推出明星禮盒組，一次網羅品牌熱賣品，超低折扣讓人心甘情願刷下去！

#Valmont 

▲▼美妝年末禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Valmont 2023冬日暖光聖誕禮盒，15,300元。（內含：肌密更新面膜 50ml+肌密24小時潤膚霜 15ml+煥白造光面膜 15ml+潤膚露 30ml+丰彈塑妍V乳霜 15ml+極緻保濕精華乳 15ml+極緻保濕強效精華 4ml+3D智慧凝水精華 5ml+
肌密再生活膚液 5ml+無齡美妍防曬乳 SPF 50 5ml+屹麗聚效金質霜 15ml+屹麗聚效金質眼霜 5ml）

Valmont精心挑選12款品牌高人氣、超經典的高效保養品，12格驚喜抽屜設計，每一格都開啟通往美麗的捷徑，禮盒內包括品牌最受歡迎的肌密更新面膜、去年上市即熱賣的丰彈塑妍V乳霜、口碑第一的屹麗聚效金質眼霜，能夠全方位修護所有眼部肌膚問題，還囊括全球銷售前三名的防曬抗老聖品無齡美妍防曬乳SPF50與極緻保濕強效精華。

#RéVive

▲▼美妝年末禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲ RéVive經典明星光燦禮盒 12,800元。（內含：光采再生活膚50ml+4D水光真精華30ml+極緻光采潔膚霜125ml）

RéVive以黑夜降下璀璨星芒為設計，徜徉於燦爛的節慶氛圍裡，打造出絕美聖誕限定包裝，每款禮盒上都刻畫著閃耀星芒。經典明星光燦禮盒內含穩居熱賣旁行榜的養膚三步驟，包括早晚使用極緻光采潔膚霜、4D水光真精華以及夜間搭配光采再生活膚霜協助更新修復，幫助肌膚維持在最佳狀態。

#Dior

▲▼美妝年末禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior經典美妝精巧禮盒，5,000元。（內含 J'adore香氛精巧版5ml+Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版5ml+迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版10ml+迪奧藍星唇膏#999絲絨特霧精巧版）

Dior經典美妝精巧禮盒外型設計就像是袖珍的迪奧蒙田大道30號旗艦店，輕啟門扉，內裝圖騰再次與義大利當代藝術家PIETRO RUFFO合作，以金緻細膩線條透過幾何對稱的構圖，勾勒出皇家杜樂麗花園內八角噴水池的華麗意象，簇擁著四格抽屜內的迪奧珍選，分別為J'adore香氛精巧版、Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版、迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版、迪奧藍星唇膏#999精巧版，每款都是迪奧經典的必收單品。
 

關鍵字：

美妝禮盒, 聖誕禮盒, 年末, 盤點

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