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早8必學！腮紅棒「畫整臉」 10分鐘打造韓系嫩妹妝

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▲▼早8腮紅棒妝。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓系的嫩妹妝容只要一支腮紅棒就搞定。（圖／翻攝自IG/for_everyoung10、小紅書/勞斯吳）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌緊湊，每天要花30分鐘以上畫個精緻的妝，根本難如登天，想要快速完妝又有氣色，只要有一支腮紅棒就可搞定，10分鐘就能一氣呵成打造韓系嫩妹妝容，真的超簡單！

#如何挑選腮紅棒？

越來越多彩妝品牌推出腮紅棒，主打便利好攜帶，而且不需要技巧就能輕鬆上妝，挑選腮紅棒有兩大原則，第一是不要選含有珠光的，選擇純色較好使用，第二就是請依照膚色來挑選顏色，白皙肌膚建議選擇粉紅、健康膚色挑選珊瑚橘較不易出錯，而近來很夯的血色則是不挑膚色，對於提亮肌膚很有幫助。

#腮紅棒和粉狀腮紅差在哪？

霜狀質地的腮紅棒可以做出肌膚內建的紅潤感，和粉狀腮紅比起較為貼膚，且霜狀質地更可以當作唇膏使用，和粉狀腮紅比起，活用度更大。

#手把手「超簡單步驟」教你畫全妝

▲▼早8腮紅棒妝。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書/勞斯吳）

1.當作眼影使用

將腮紅當作眼影，沾取適量再用手指彈點推勻，打造好氣色，記得避開避開珠光質地，眼睛才不怕拋腫。

▲▼早8腮紅棒妝。（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書/勞斯吳）

2. 將腮紅棒抹在臉頰

位置盡量在眼尾下方，平視鏡子的時候，寬度不超過眼球，長度不要超過鼻尖，建議少量多次使用，別一次塗太多，接著用手輕拍均勻。

▲▼早8腮紅棒妝。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書/橘子）

3.點在鼻尖和下巴

想要呈現少女感，鼻尖和下巴都可以帶到一點紅潤感，鼻尖和下巴微微紅潤就是加分小技巧，主要功用是創造好像剛哭過的楚楚可憐感。

▲▼早8腮紅棒妝。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書/勞斯吳）

4. 抹在雙唇上

建議可以用手指沾取腮紅棒，用手指上妝更為自然，若想增加顯色度，也可以反覆塗抹疊擦，記得可沿著唇線暈出來一點，打造雙唇豐潤感。

關鍵字：

腮紅棒, 韓妞, 全妝, 一棒到底

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