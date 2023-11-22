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金馬60／《鬼家人》催淚又爆笑10金句：謝謝你，讓他知道什麼叫無條件的愛

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▲▼ 金馬60／《鬼家人》10大金句。（圖／翻攝FB）

▲叫好又叫座的《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍本次金馬8項大獎。（圖／翻攝FB@關於我和鬼變成家人的那件事，以下同）

記者張毓容／台北報導

第60屆金馬獎頒獎典禮即將於本月25日盛大登場，由程偉豪執導，許光漢、林柏宏和王淨領銜主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，一舉入圍包含最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角等8項大獎，以輕鬆有趣又不時戳人淚點的方式探討同志、冥婚、男女平等、環保等議題，一上映就引爆話題更掀起許多「鬼家人」熱潮。而劇中除了毛毛超經典的「不敢相信！」洗腦名句，還有許多爆笑又催淚、寫實到不行的台詞，根本句句是金句！以下就帶大家回顧其中10大金句，每一句都是讓人好有畫面的經典台詞。

▲▼ 金馬60／《鬼家人》10大金句。（圖／翻攝FB）

＃『我是認真的，地球只有一個。』

＃『如果有一個人，我可以全然地信任他，他也可以這樣子地相信我，那我就滿足了。』

▲▼ 金馬60／《鬼家人》10大金句。（圖／翻攝FB）

＃『花瓶哪是你一眼能看穿的，能看穿的叫做玻璃杯。』

＃『不要再用那種同情的眼神看我，我有我想做的事情。我相信有一天，我一定可以證明這件事情。』

▲▼ 金馬60／《鬼家人》10大金句。（圖／翻攝FB）

＃『上輩子你養我，這輩子我養你啦！』

＃『人世間的婚姻就是一張紙而已啦！隨時都可以離。只有冥婚才不行好不好……』

▲▼ 金馬60／《鬼家人》10大金句。（圖／翻攝FB）

＃『謝謝你，讓他知道什麼叫做無條件的愛。如果有下輩子，他還想要做你兒子。』

＃『講那種話的男人，老二都只有三公分。』

▲▼ 金馬60／《鬼家人》10大金句。（圖／翻攝FB）

＃『從來不覺得自己有錯，還在那邊惱羞成怒，這就是直男！』

＃『其實我想要的真的很簡單，我只是想要有一個人，可以一起生活、照顧彼此一起到老，直到要離開的時候，還可以陪在對方身邊。』

關鍵字：

金馬獎, 金馬60, 關於我和鬼變成家人的那件事, 鬼家人, 金句, 林柏宏, 許光漢

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