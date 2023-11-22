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BLACKPINK合約未定驚喜合體英國國宴　Lisa透紗裝變身艾莎公主

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▲▼BLACKPINK參加英國國宴 。（圖／路透社）

▲BLACKPINK 4位團員獲邀參加於英國白金漢宮舉辦的國宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希20日起展開為期7天5夜的英、法兩國出訪行程，為了慶祝英韓建交140年，在英國進行4天3夜的訪問行程，昨英國國王查爾斯三世於白金漢宮舉辦國宴宴請尹錫悅夫婦，南韓女子天BLACKPINK也是座上賓，4姝成為全場的「嬌」點，尤其Lisa一襲湖水綠亮片斗篷禮服最為出色，粉絲大讚「好像《冰雪奇緣》的艾莎（Elsa）公主」。

▲▼BLACKPINK參加英國國宴 。（圖／路透社）

▲ROSÉ（前排左）與Jisoo都穿黑色禮服亮相，Jennie穿著白色露肩禮服，而Lisa的Georges Hobeika禮服最搶眼。（圖／路透社）

BLACKPINK與經紀公司YG娛樂的合約今年8月到期，但至今還沒談妥續約，最新進度是YG沒拿到4人的個人合約，但維持BLACKPINK的團體合約，目前已有2人點頭，仍等剩下2名成員簽約，粉絲已好一陣子未見4人合體，因此昨她們一同參加英國國宴，讓粉絲驚喜不已。

▲▼BLACKPINK參加英國國宴 。（圖／路透社）

▲英國國王查爾斯三世（左二）與王后卡蜜拉舉辦國宴，歡迎南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希。（圖／路透社）

進場時身穿黑色心形領禮服的ROSÉ，與穿Dior 2024早春系列度假系列澎袖公主裝並拎18萬CD SIGNATURE 黑色霧面小牛皮橢圓形提包的Jisoo走在前頭，穿白色露肩禮服的Jennie則與同在後排的Lisa有說有笑，Lisa所穿的禮服是4人中最花俏的設計，出自黎巴嫩訂製服品牌Georges Hobeika，要價超過30萬元的透紗禮服綴滿珠飾花朵再配上斗篷，讓她瞬間變身為艾莎公主。

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關鍵字：

BLACKPINK, ROSÉ, Lisa, Jennie, Jisoo

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