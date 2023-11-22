凱特王妃罕見露美腿了　紅斗篷裝同框「南韓最美第一夫人」

▲英國王儲威廉（左）與凱特王妃參加歡迎南韓總統尹錫悅夫婦造訪的歡迎儀式，凱特王妃難得露出美腿。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希20日起在英國展開4天3夜的國是訪問，昨英國白天舉辦盛大的歡迎儀式，晚上則由國王查爾斯三世主持國宴，王儲威廉與妻子凱特王妃全程參與，身為時尚資優生的凱特王妃再度展現漂亮的「時尚外交」，兩套造型全出自英國設計師之手，特別是紅色斗篷造型下暗藏開岔連身裙，讓她一下車、走樓梯時，罕見露出美腿了。





▲一身Catherine Walker紅裝的凱特王妃（左）與南韓第一夫人金建希是美麗「嬌」點。（圖／路透社）

日間的歡迎儀式時，凱特王妃身穿要價逾11萬元的Catherine Walker紅色蝴蝶結裝飾斗篷外套，搭配Jane Taylor紅帽，以及同色系的Gianvito Rossi高跟鞋、Miu Miu手拿包，非常亮麗；而被譽為「南韓最美第一夫人」金建希也不遜色，身穿剪裁合宜的灰色雙排扣洋裝外套，絲毫看不出實際年齡51歲。





▲凱特王妃於國宴上穿著JENNY PACKHAM訂製禮服，搭配將近一世紀未在公眾亮相的玫瑰冠冕。（圖／路透社）

在英國國王查爾斯三世主持的國宴上，凱特王妃則換上袖口有金絲珠繡植物圖案的JENNY PACKHAM白色緞面訂製禮服，搭配自1930年代起從未在公眾曝光的The Strathmore Rose Tiara冠冕，此玫瑰圖案鑽石冠冕是已故英女王伊莉莎白二世母親伊莉莎白王后1923年結婚父親所贈的禮物，近一世紀以來未曾有王室成員公開戴過，因此昨凱特王妃戴上此冠冕引起轟動。

